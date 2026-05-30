Liverpool akan Tunjuk Andoni Iraola Jadi Pengganti Arne Slot

JawaPos.com - Liverpool dilaporkan akan menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih musim depan menggantikan Arne Slot. Pergerakan cepat dilakukan agar persiapan tim di pra-musim mendatang dapat dijadwalkan segera.

Kabar Iraola menjadi pelatih The Reds musim depan sudah diberitakan oleh beberapa jurnalis ternama.

"Andoni Iraola, yang akan menjadi pelatih Liverpool berikutnya sebagaimana diungkap lebih awal hari ini! Perundingan akan bergerak cepat untuk menyelesaikannya dengan langkah-langkah formal tetapi keputusan #LFC sudah dibuat. Iraola akan menjadi pelatih berikutnya," ungkap Fabrizio Romano.

Jurnalis The Athletic, David Ornstein juga melaporkan bahwa mantan pelatih Bournemouth menjadi favorit utama menggantikan Arne Slot. Kedekatannya dengan sporting director Liverpool, Richard Hughes juga menjadi faktor penting.

"Andoni Iraola menjadi favorit utama untuk menggantikan Arne Slot sebagai pelatih Liverpool. #LFC mungkin akan berbicara dengan kandidat lain seperti Sebastian Hoeness dari Stuttgart & Pierre Sage dari Lens tetapi Spanyol berusia 43 tahun ini menjadi kandidat terdepan setelah keluar dari #AFCB + dekat dengan Richard Hughes," tulis Ornstein.

Nicolo Schira bahkan melaporkan bahwa pelatih asal Spanyol tersebut akan dikontak selama tiga musim ke depan hingga 2029.

"Andoni Iraola berada di ambang menandatangani kontrak untuk Liverpool. Kontrak hingga 2029 untuk pelatih asal Spanyol ini, yang telah menolak beberapa tawaran dalam beberapa hari terakhir (AC Milan, Crystal Palace, Bayer Leverkusen, dan Newcastle)," tulis Nico Schira.

Andoni Iraola menjadi sosok pelatih muda berbakat yang menarik perhatian. Setelah tidak melanjutkan kerja sama dengan Bournemouth, sejumlah tim meminati jasanya seperti Crystal Palace, Leverkusen, hingga raksasa Italia AC Milan.