Barcelona Tersungkur di Kandang Atletico Madrid, Hansi Flick Salahkan VAR Liga Champions

JawaPos.com – Duel FC Barcelona kontra Atletico Madrid selalu diwarnai keputusan kontroversial video assistant referee (VAR). Jika Barca diuntungkan VAR saat mengalahkan Atletico 2-1 dalam LALIGA di Riyadh Air Metropolitano akhir pekan lalu (5/4), situasinya berbalik dalam first leg perempat final Liga Champions kemarin (9/4).

Di Camp Nou, kandang sendiri, Barca mempermasalahkan VAR saat takluk dua gol tanpa balas. Selain kartu merah bek tengah Pau Cubarsi pada menit ke-44, juga momen saat bek tengah Atletico Marc Pubill memegang bola dari operan kiper Juan Musso. Pubill mengira belum on dan menggulirkannya kembali ke Musso. Momen tersebut tidak dilihat oleh VAR.

Wasit Istvan Kovacs tidak menganggapnya sebagai handsball dan meminta Musso mengulang tendangan gawang. ’’Untuk apa kita punya VAR? Harusnya itu penalti dan kartu kuning bagi keduanya (Musso dan Pubill),’’ kecam entrenador Barca Hansi Flick kepada Movistar.

’’Aku tidak mengerti mengapa VAR tidak turun tangan. Sungguh, aku tidak membayangkannya sebelumnya,’’ tambah Hansi.

Bek tengah Barca Gerard Martin ikut protes dengan menyebut hampir semua pemain menyaksikannya.

’’Kiper (Musso) menempatkan bola dan memainkannya. Pemain itu (Pubill) menghentikan bola dengan tangannya. Wasit tidak melihatnya secara langsung, tapi VAR malah tidak memberitahunya,’’ keluh Martin.



Penantian Cholo di Camp Nou

Musim lalu Atletico memang pernah mempecundangi Barca 2-1 di kandang lawan. Akan tetapi, laga di jornada ke-18 LALIGA itu tidak terjadi di Camp Nou Melainkan di Estadi Olimpic Lluis Companys. Artinya, baru kali ini entrenador Atletico Diego Simeone bisa menang di Camp Nou.

Kepada Marca, Cholo –sapaan akrab Diego Simeone– sudah belajar dari dua kekalahan oleh Barca di Camp Nou musim ini. Masing-masing 0-3 dalam second leg semifinal Copa del Rey (4/3) dan 1-3 dalam jornada ke-19 LALIGA (3/12/2025).

”Setelah (kegagalan Barca) di Copa del Rey, kami sudah membayangkan laga yang sulit dan kompleks (di Camp Nou, Red). Terlepas apa yang terjadi (protes Barca terkait VAR, Red), yang penting kami menang,’’ beber Cholo.



Lawatan Terakhir Grizi