Antara
10 April 2026, 15.58 WIB

52 Wasit Utama Pimpin Piala Dunia 2026

Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina tiba untuk menghadiri acara drawing Piala Dunia 2022, di Doha Exhibition &amp; Convention Center, Doha, Qatar, Jumat (1/4/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Carl Recine/hp/am.

JawaPos.com - FIFA mengumumkan 52 wasit utama, 88 asisten wasit dan 30 wasit VAR dari enam konfederasi dan 50 federasi sebagai perangkat pertandingan Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

Setelah melalui proses seleksi yang teliti dan komprehensif selama lebih dari tiga tahun, FIFA merilis daftar petugas pertandingan Piala Dunia 2026.

Penunjukan dilakukan berdasarkan prinsip FIFA, yaitu "kualitas utama", sementara pertimbangan diberikan pada konsistensi kinerja yang diberikan oleh para kandidat dalam turnamen FIFA, serta kompetisi internasional dan domestik dalam beberapa tahun terakhir.

Kepala Petugas Perwasitan FIFA dan ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina mengatakan para petugas pertandingan yang terpilih adalah yang terbaik di dunia.

"Para petugas yang terpilih telah menerima, dan akan terus menerima, dukungan komprehensif dari pelatih kebugaran dan staf medis kami, termasuk fisioterapis dan spesialis mental," kata Collina. 

"Tujuan kami memastikan mereka berada dalam kondisi fisik dan mental yang optimal ketika mereka tiba di Miami pada 31 Mei," sambungnya.

Collina menilai Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar karena diikuti 48 tim dan terdiri dari 104 pertandingan.

Pada Piala Dunia 2026 juga, terdapat enam wasit wanita yang akan bertugas dan Collina menjelaskan FIFA memiliki keinginan untuk terus mengembangkan perwasitan wanita.

Selanjutnya seluruh perangkat pertandingan terpilih akan berkumpul di Miami sejak 31 Mei 2026 untuk mengikuti seminar, workshop dan monitoring yang dipantau oleh banyak pihak agar mencapai kemampuan maksimal mereka.

