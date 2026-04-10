52 Wasit Utama Pimpin Piala Dunia 2026

Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina tiba untuk menghadiri acara drawing Piala Dunia 2022, di Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar, Jumat (1/4/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Carl Recine/hp/am.
JawaPos.com - FIFA mengumumkan 52 wasit utama, 88 asisten wasit dan 30 wasit VAR dari enam konfederasi dan 50 federasi sebagai perangkat pertandingan Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.
Setelah melalui proses seleksi yang teliti dan komprehensif selama lebih dari tiga tahun, FIFA merilis daftar petugas pertandingan Piala Dunia 2026.
Penunjukan dilakukan berdasarkan prinsip FIFA, yaitu "kualitas utama", sementara pertimbangan diberikan pada konsistensi kinerja yang diberikan oleh para kandidat dalam turnamen FIFA, serta kompetisi internasional dan domestik dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga:Telat Panas Seperti Mesin Diesel! Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya Baru Meledak di Babak Kedua
Kepala Petugas Perwasitan FIFA dan ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina mengatakan para petugas pertandingan yang terpilih adalah yang terbaik di dunia.
"Para petugas yang terpilih telah menerima, dan akan terus menerima, dukungan komprehensif dari pelatih kebugaran dan staf medis kami, termasuk fisioterapis dan spesialis mental," kata Collina.
Baca Juga:Koleksi 10 Gol dalam 5 Laga! Persija Jakarta Jauh Lebih Gacor Dibandingkan Persebaya Surabaya
"Tujuan kami memastikan mereka berada dalam kondisi fisik dan mental yang optimal ketika mereka tiba di Miami pada 31 Mei," sambungnya.
Collina menilai Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar karena diikuti 48 tim dan terdiri dari 104 pertandingan.
Pada Piala Dunia 2026 juga, terdapat enam wasit wanita yang akan bertugas dan Collina menjelaskan FIFA memiliki keinginan untuk terus mengembangkan perwasitan wanita.
Selanjutnya seluruh perangkat pertandingan terpilih akan berkumpul di Miami sejak 31 Mei 2026 untuk mengikuti seminar, workshop dan monitoring yang dipantau oleh banyak pihak agar mencapai kemampuan maksimal mereka.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven