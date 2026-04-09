Kalahkan Liverpool di Paris, Khvicha Kvaratskhelia Tegaskan PSG Siap Permalukan The Reds di Anfield

Khvicha Kvaratskhelia setelah cetak gol ke gawang Liverpool. (Dok. Paris Saint-Germain)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengalahkan Liverpool di leg pertama perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Parc des Princes, Rabu (9/4).
Tim tuan rumah mampu unggul lebih cepat dengan gol yang dicetak oleh Desire Doue pada menit ke-11. Liverpool makin tak berkutik setelah PSG menambah keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Khvicha Kvaratskhelia di menit ke-65.
Usai pertandingan, Khvicha Kvaratskhelia menilai bahwa PSG seharusnya bisa mencetak lebih dari dua gol ke gawang Liverpool. Sebab, mereka memiliki banyak peluang untuk melakukan hal tersebut.
Pemain 25 tahun tersebut juga menyatakan kesiapannya menghadapi laga leg kedua di Anfield. Khvicha Kvaratskhelia berharap rekan setimnya bisa fokus menghadapi laga tersebut.
“Kami memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol dan seharusnya bisa. Kami menampilkan performa yang bagus. Kami harus tetap fokus – atmosfer di Anfield akan luar biasa. Kami siap," kata Kvaratskhelia kepada Canal + yang dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (9/4).
Di Liga Champions, Kvaratskhelia sudah mencetak delapan gol. Dia kini bersaing dengan Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Julian Alvarez untuk menjadi pencetak gol terbanyak.
Sama halnya dengan yang dikatakan Kvaratskhelia, Luis Enrique juga berharap PSG bisa mencetak lebih banyak gol. Meskipun demikian, sang pelatih tetap menikmati kemenangan melawan Liverpool.
"Saya rasa kami pantas mendapatkan hasil ini. Ini pertandingan yang sangat sulit, sangat ketat, terutama di babak pertama. Di babak kedua kami menciptakan banyak peluang. Sayang sekali karena saya rasa kami bisa mencetak setidaknya satu gol lagi, tetapi itulah sepak bola dan kita harus menerimanya,"ujar Luis Enrique yang dikutip dari laman resmi PSG.
"Suasana di dalam stadion malam ini luar biasa. Saya rasa kami bermain sebaik yang dinyanyikan para pendukung kami dan itu tidak mudah! Sekarang saatnya menikmati kemenangan ini, melakukan pemulihan, beristirahat, dan memikirkan pertandingan balasan di Liverpool," pungkas pelatih asal Spanyol tersebut.
