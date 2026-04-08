Antonio Rudiger Jumawa, Sebut Real Madrid Beri Hadiah 2 Gol untuk Bayern Munchen di Liga Champions

Aksi Rudiger saat Real Madrid kalah dari Bayern Munchen. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Antonio Rudiger menyebut Real Madrid telah memberikan hadiah gol setelah kalah dari Bayern Munchen di leg pertama perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Bernabeu, Rabu (8/4).
Bek tengah timnas Jerman tersebut menilai Real Madrid bermain lebih baik saat memasuki babak kedua. Namun di babak kedua, Real Madrid malah kebobolan pada menit ke-46 yang dicetak oleh Harry Kane.
"Kami tampil lebih baik di babak kedua dan langsung kebobolan. Bagi saya, dua gol yang kami kebobolan itu adalah hadiah. Saya rasa kami butuh lebih banyak (gol) di babak kedua," kata Antonio Rudiger yang dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu (8/4).
Gol yang dicetak Kylian Mbappe untuk memperkecil ketertinggalan sebenarnya menumbuhkan harapan Real Madrid untuk bisa menyamakan kedudukan atau meraih kemenangan. Sayangnya, hasil pertandingan tidak berubah.
"Semuanya berubah setelah gol dari Mbappe. Kami berdua memiliki banyak peluang untuk mencetak lebih banyak gol, tetapi pada akhirnya hasilnya seperti ini," ujar Antonio Rudiger.
Saat kalah dari Bayern Munchen, Real Madrid kerap kehilangan bola yang membuat mereka kebobolan. Menurut Rudiger, hal tersebut tidak boleh dilakukan di laga krusial.
"Kami membicarakan hal-hal itu, tentang tidak mudah kehilangan bola. Lihatlah dua gol itu. Di level ini, itu sangat berbahaya," imbuh pemain 33 tahun tersebut.
Real Madrid harus lebih banyak melepaskan tembakan saat melawan Bayern Munchen. Selain itu, bagi Rudiger, Manuel Neuer adalah pemain terbaik di leg pertama.
"Saya pikir kita perlu lebih banyak menembak ke gawang. Hari ini pemain terbaik Bayern adalah kipernya, Neuer," pungkas Rudiger.
