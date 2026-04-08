Kursi Panas di Liverpool Goyah! Arne Slot Terancam Dipecat, Jurgen Klopp Dikabarkan Siap Comeback

Bayang-bayang comeback Jurgen Klopp mulai menghantui Arne Slot. (Dok TEAMtalk)
JawaPos.com–Tekanan terhadap pelatih Liverpool FC Arne Slot, kian meningkat seiring performa tim yang menurun di musim keduanya. Meski sempat menciptakan kejutan dengan membawa The Reds menjuarai Premier League pada musim debutnya setelah menggantikan Jurgen Klopp pada musim panas 2024, posisi Slot kini mulai goyah.
Liverpool baru saja tersingkir dari FA Cup usai dibantai Manchester City 0-4 di babak perempat final. Tak hanya itu, tim asuhan Arne Slot juga terancam gagal mengamankan tiket ke UEFA Champions League musim depan, sebuah kemunduran besar bagi klub sekelas Liverpool.
Situasi semakin sulit karena Liverpool akan menghadapi Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions dengan status underdog. Kekalahan telak di laga tersebut bisa semakin mendekatkan Arne Slot ke pintu pemecatan.
Di tengah tekanan tersebut, mantan pemain timnas Inggris Phil Jagielka memberikan pandangan terkait cara Slot menyelamatkan pekerjaannya. Dalam program BBC Radio 5 Live, dia menyarankan agar Slot meyakinkan manajemen klub, Fenway Sports Group (FSG), untuk mendukungnya dengan tambahan pemain kunci.
Jagielka menilai Liverpool membutuhkan setidaknya dua bek tengah baru serta satu penyerang tambahan untuk mengubah performa tim secara signifikan.
”Jika Arne Slot datang dan berkata beri saya satu musim lagi, datangkan satu atau dua bek tengah dan lini depan yang lebih bugar, maka Anda akan melihat tim yang berbeda,” ungkap Jagielka.
Dia juga menyoroti bahwa Liverpool gagal mendatangkan bek tengah pada bursa transfer sebelumnya, serta kehilangan kontribusi pemain seperti Alexander Isak akibat cedera. Selain itu, kepergian Mohamed Salah pada akhir musim nanti diyakini akan mengubah struktur permainan tim.
Menurut Jagielka, Slot bisa menjual proyek kepada manajemen dengan meminta tiga pemain baru dua di lini belakang dan satu di lini serang sebagai syarat kebangkitan Liverpool.
Di sisi lain, rumor mengejutkan juga mencuat terkait kemungkinan kembalinya Klopp ke Anfield. Mantan eksekutif Aston Villa dan Everton FC Keith Wyness mengklaim ada pembicaraan di lingkarannya mengenai potensi comeback pelatih asal Jerman tersebut.
