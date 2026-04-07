Prediksi Skor PSG vs Liverpool 8 Besar Liga Champions: Tuan Rumah Menang Mudah?

PSG vs Liverpool di leg 1 babak 8 Besar Liga Champions. (instagram.com/@psg_inside)
JawaPos.com–PSG vs Liverpool bakal tersaji di babak 8 besar atau perempat final Liga Champions 2025/2026 leg 1. Duel ini merupakan ulangan babak 16 besar UEFA Champions League (UCL) musim 2024/2025.
Pada edisi kali ini, PSG diprediksi akan menang mudah atas Liverpool. Bukan tanpa alasan, PSG yang merupakan juara bertahan, masih tampil konsisten musim ini. Keperkasaan mereka tunjukkan kala menundukkan Chelsea dengan agregat 8-2 di 16 besar.
Sementara itu, Liverpool justru mengalami penurunan performa setelah menjuarai Premier League musim lalu. Hal tersebut yang membuat PSG diprediksi akan menang mudah bahkan mampu melaju ke semifinal.
Baca Juga:Gaungkan Revolusi Sepak Bola Damai! Derbi Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Tak Lagi Mencekam
Perjalanan PSG masih sama seperti musim lalu dengan harus melewati play off untuk meraih tiket 16 besar. Menariknya, dua lawan yang mereka atasi sama-sama berasal dari Prancis, Brest (2024/2025) dan AS Monaco (2025/2026).
Tak sampai di situ, lawan di babak 16 besar juga berasal dari negara yang sama, Inggris. Musim lalu Liverpool berhasil dibekuk, sedangkan Chelsea menjadi korban pada musim ini.
Kini, anak asuh Luis Enrique akan kembali menantang The Reds. Namun, di pertemuan musim ini PSG diprediksi mampu menang mudah jika menilik penampilan sang lawan yang inkonsisten.
Baca Juga:Persebaya Surabaya Untung Besar! Jordi Amat dan Thales Lira Absen Bela Persija Jakarta Jelang Duel Klasik di Gelora Bung Karno
Liverpool seperti diketahui justru tampil jauh dari ekspektasi. Meski masih mampu finish di 4 besar klasemen reguler Liga Champions dan menembus hingga 8 besar, namun performa mereka di Premier League sangat buruk.
Di antara tim 6 besar, anak asuh Arne Slot menjadi satu-satunya tim yang sudah menderita kekalahan dua digit tepatnya 10 pertandingan. Jarak dengan Aston Villa yang berada di zona Liga Champions pun menjadi lima poin.
Liga Champions pun menjadi satu-satunya harapan trofi yang bisa dimenangkan pada musim ini setelah akhir pekan lalu tersingkir di Piala FA dari Manchester City.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven