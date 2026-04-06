Antara
06 April 2026, 17.08 WIB

Lautaro Martinez: Penurunan Performa Wajar, Bastoni Telah Berikan Segalanya untuk Timnas Italia

Kapten Inter Milan Lautaro Martinez. (Dok FC Inter)

JawaPos.com–Kapten Inter Milan Lautaro Martinez menyebut penurunan performa bagi pesepak bola merupakan hal yang wajar. Lautaro Martinez memberikan pembelaan atas kritik dan cemooh yang dilontarkan ke rekan setimnya sekaligus bek tim nasional Italia Alessandro Bastoni.

”Kami telah menghabiskan bertahun-tahun menjaga Inter Milan di puncak dan kami tidak boleh membiarkan diri kami berhenti. Kami menerima kritik, tetapi penurunan performa bisa terjadi,” kata Lautaro Martinez dikutip dari laman Inter Milan dilansir dari Antara, Senin (6/4).

”Kami berlatih setiap hari untuk mendorong diri kami lebih jauh dan memberikan yang terbaik. Saya sangat bangga menyebut mereka (Alessandro Bastoni dan pemain timnas Italia lain) sebagai rekan satu tim saya,” imbuh Lautaro Martinez, pemain berjuluk El Toro tersebut.

Bastoni menjadi kambing hitam atas kegagalan Timnas Italia setelah tampil buruk dengan menerima kartu merah dalam laga menghadapi Bosnia dan Herzegovina dalam play off Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada 1 April.

Bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-41, Italia tunduk dari Bosnia dan Herzegovina lewat adu penalti 1-4 setelah bermain imbang 1-1. Kritikan publik sepak bola Italia langsung menjurus kepada Bastoni yang dianggap performanya sudah menurun.

Meski demikian, Lautaro Martinez sangat mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan Bastoni maupun pemain Inter lainnya yang berseragam timnas Italia.

”Para pemain Italia tidak pergi ke Piala Dunia, tetapi mereka bekerja dengan kepala tegak dan memberikan segalanya. Mereka adalah contoh dan kita dapat melihatnya,” tandas Lautaro.

Lautaro Martinez mengatakan bahwa Bastoni telah memberikan segalanya untuk Gli Azurri meski menuai hasil yang mengecewakan. Sebab, gagal membawa jawara dunia empat kali tersebut ke Piala Dunia 2026.

”Ketika orang-orang membicarakan Bastoni dan anggota tim lainnya, saya merinding. Semua orang memberikan segalanya di lapangan,” kata Lautaro Martinez.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
