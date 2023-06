Penggemar Fanatik Lionel Messi Ditahan dan Dilarang Menonton Sepak Bola di Stadion Selama 1 Tahun

JawaPos.com - Penggemar berat bintang sepak bola Argentina Lionel Messi di Beijing, Tiongkok, ditahan di sel kepolisian setempat. Selain itu, dia dikenai larangan memasuki stadion untuk menonton pertandingan sepak bola selama 12 bulan.

Hukuman tersebut dikenakan terhadap pria berusia 18 tahun bermarga Di karena masuk ke lapangan untuk memeluk Messi saat pertandingan antara Argentina melawan Australia masih berlangsung di Worker's Stadium, Beijing, Kamis (15/6) malam.

"Pertandingan itu ada aturannya. Penggemar sepak bola yang menonton pertandingan harus menaati aturan. Tindakan menerobos garis pembatas harus dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku," demikian pernyataan yang dikeluarkan pihak Kepolisian Distrik Chaoyang, Beijing.

Pada babak kedua laga persahabatan itu, pria tersebut melompat dari tribun dan berlari memasuki lapangan. Dia sempat memeluk Messi dan berpose selama beberapa detik dengan kapten Timnas Argentina itu.

Tiga petugas mengejarnya, namun tidak berhasil, bahkan seorang petugas dibuatnya terjerembab. Dia terus berlari menuju kiper Argentina Emiliano Martinez dan terus memutar sampai akhirnya beberapa petugas keamanan, termasuk aparat kepolisian berhasil menjatuhkan di kotak penalti depan gawang Australia.

Pertandingan yang disaksikan 50.000 penonton tersebut sempat terhenti beberapa menit akibat insiden yang viral di jagat maya Tiongkok itu. Dalam video wawancara yang dirilis akun Twitter Messi Fan Club, Di menyampaikan permintaan maafnya.

"Saya telah memeluk Messi, tapi saya tidak bisa mendapatkan tanda tangannya," ucapnya.

Ia mengaku ingin pergi ke Miami untuk meminta tanda tangan Messi. "Tapi saya tidak akan buru-buru ke lapangan dan tidak akan mengulangi kesalahan hari ini," katanya sambil mengakui kesalahannya.

"This smile on the fan's face even after getting caught shows what it means to fulfil your dream of meeting Leo Messi," demikian unggahan di akun Twitter Messi Fan Club, @WeAreMessi, bahwa "Inilah senyum seorang penggemar bahkan setelah tertangkap pun menunjukkan betapa berartinya senyum itu untuk mewujudkan mimpi bertemu Leo Messi."

Sementara itu, di akun Weibo atau Twitter ala China, Messi menyampaikan terima kasih atas dukungan para penggemarnya di China.

"Lautan orang mengenakan kostum biru-putih Argentina di ibu kota China pada Kamis malam dan hampir semua bertuliskan Messi di belakangnya," tulis Messi.

Akibat banyaknya penggemar Timnas Argentina yang mengepung hotel tempat menginap para pemain di Beijing, beberapa agenda Messi terpaksa dibatalkan.