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Aulia Rahmi
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.37 WIB

2 Agustus 2026 Menjadi Awal yang Berbeda bagi 3 Zodiak, Luka Lama Mulai Pulih dan Harapan Kembali Tumbuh

Ilustrasi Harapan Kembali Tumbuh (prostooleh/magnific) - Image

Ilustrasi Harapan Kembali Tumbuh (prostooleh/magnific)

JawaPos.com - Tidak semua perubahan besar hadir dalam bentuk peristiwa yang mencolok.

Ada kalanya, perubahan justru dimulai dari cara seseorang memandang dirinya sendiri, menerima masa lalu, lalu memilih melangkah tanpa lagi dibebani penyesalan.

Dalam astrologi, fase seperti ini sering dikaitkan dengan pergerakan energi yang membantu seseorang menemukan arah baru.

Pada 2 Agustus 2026, Bulan berada di Aries, sebuah posisi astrologi yang dipercaya membawa dorongan kuat untuk bertindak, bangkit dari keterpurukan, dan meninggalkan pola pikir yang selama ini menghambat perkembangan diri.

Energi ini tidak menghapus tantangan yang pernah terjadi, tetapi membantu seseorang memetik makna dari setiap pengalaman.

Bagi 3 zodiak tertentu, momen ini menjadi awal yang terasa berbeda dilansir dari Yourtango.com pada Sabtu (01/08).

Berbagai luka emosional yang sebelumnya sulit dilepaskan mulai menemukan jalan menuju pemulihan.

Kesadaran baru muncul bahwa masa lalu bukan lagi sesuatu yang harus terus membatasi langkah menuju masa depan.

1. Aries

Aries memasuki fase ketika penyesalan tidak lagi menjadi pusat dari setiap keputusan yang diambil.

Selama beberapa waktu terakhir, berbagai kesalahan di masa lalu mungkin terus menghantui pikiran hingga membuat langkah terasa berat.

Pada 2 Agustus 2026, energi Bulan di Aries membantu menghadirkan kesadaran bahwa terus menghukum diri sendiri tidak akan mengubah apa pun.

Momen ini mendorong Aries untuk mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri.

Rasa bersalah yang selama ini mengikis kepercayaan diri perlahan berubah menjadi pelajaran yang memperkuat karakter.

Aries mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, memiliki peran dalam membentuk pribadi yang lebih dewasa.

Editor: Novia Tri Astuti
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