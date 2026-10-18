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Senin, 19 Oktober 2026 | 01.35 WIB

BP Tapera Sebut Gen Z Usia 19-25 Tahun Justru Paling Semangat Manfaatkan KPR FLPP

Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridw - Image

Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridw

JawaPos.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong pekerja berusia muda untuk memiliki rumah pertama melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Ini adalah program yang bisa menjawab tantangan yang ada saat ini, terutama bagi pekerja muda,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma, dikutip Minggu (18/10).

Sid Herdi Kusuma menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pekerja muda dalam memiliki rumah pertama. Mulai dari kenaikan harga properti, tingginya suku bunga, hingga besarnya uang muka atau down payment (DP).

Untuk menjawab tantangan tersebut, BP Tapera menghadirkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Bank Syariah Nasional (BSN) Mochamad Yut Penta menjelaskan bahwa BSN mendukung penyaluran rumah subsidi melalui skema pembiayaan dengan angsuran tetap. Skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pekerja muda dalam merencanakan keuangan untuk memiliki rumah pertama.

“Kepastian angsuran menjadi salah satu keunggulan kami dalam pembiayaan rumah subsidi,” ujar Yut Penta.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk generasi muda yang telah memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan kepemilikan rumah melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut dia, berdasarkan realisasi sementara hingga 4 September 2026, penerima manfaat tertinggi justru berasal dari kelompok usia 19–25 tahun atau Generasi Z. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai memiliki kesadaran dan keberanian untuk merencanakan kepemilikan rumah sejak dini.

Heru mengatakan, rumah pertama bukan sekadar bangunan tempat tinggal, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik bersama keluarga.

Editor: Estu Suryowati
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