BP Tapera Siapkan Akad Massal KPR FLPP dan KUR Perumahan untuk 69 Ribu Debitur

JawaPos.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan menggelar serah terima dan akad kredit pemilikan rumah (KUR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 62.000 unit senilai Rp 880 miliar pada 30 Juli 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan Akad massal KPR Subsidi akan melibatkan sebanyak 62.000 calon debitur KPR Sejahtera FLPP yang tersebar lebih dari 100 titik di 36 Provinsi dan melibatkan 36 bank penyalur mitra kerja BP Tapera.

“Dari 62.000 calon debitur tersebut, sebanyak 200 calon debitur dihadirkan secara langsung di lokasi untuk melakukan akad, sedangkan 61.800 hadir secara daring/online,” ujar Heru dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (24/7).

Heru mengatakan, debitur yang hadir secara langsung berasal dari 10 bank mitra kerja penyalur FLPP, yaitu BTN, BSN, BNI, Mandiri, BSI, BPD BJB, BPD Jateng, BPD Jateng Syariah, dan BPD DIY.

Sedangkan pada akad massal KUR Perumahan, total peserta akad sebanyak 7.100 debitur dengan rincian sisi permintaan sebanyak 6.873 debitur dan sisi penyedia sebanyak 227 debitur.

“Dari jumlah tersebut, dihadirkan secara langsung sebanyak 200 debitur untuk melakukan akad,” ujarnya.

Heru menyatakan saat ini persiapan menjelang acara sudah semakin matang dan optimis akan berjalan dengan lancar seperti kegiatan akad massal yang pernah diselenggarakan,

"Kami terus berkoordinasi dengan Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) selaku Ketua Komite kami serta tim Kepresidenan RI. Dukungan penuh juga mengalir dari pihak pemerintah daerah setempat, serta para mitra kerja kami, yaitu Bank Penyalur serta para Asosiasi Pengembang Perumahan," ucapnya.