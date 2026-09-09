Alam Sutera Group Gelar Pameran Tawarkan Beragam Hunian Bagi Masyarakat

JawaPos.com – Alam Sutera Group Expo 2026 kembali digelar untuk memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin menemukan hunian maupun investasi properti sesuai kebutuhan masa kini pada 8 - 13 September 2026 di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat.

Sejumlah produk dapat dilihat pengunjung selama berlangsungnya periode acara dengan berbagai benefit bagi yang untuk berbagai pilihan proyek unggulan seperti Suvarna Sutera, Sutera Nexen, Elevee, Ayodhya, The Gramercy, Sutera Rasuna serta hunian di Alam Sutera Serpong.

“Kami menghadirkan kawasan yang tidak hanya mengutamakan hunian berkualitas, namun juga menciptakan ekosistem hidup yang mendukung kebutuhan masyarakat masa kini dan masa depan. Kami berharap setiap pengunjung di event ini dapat menemukan pilihan terbaik untuk memiliki hunian impian, mengembangkan investasi properti, maupun memperoleh solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Lilia S. Sukotjo, Sales & Marketing Director, Alam Sutera Group.

Dalam pameran ini, Alam Sutera Group Expo 2026 menggandeng berbagai bank nasional seperti BCA, Bank Mandiri, BSI, Bank CIMB Niaga, BRI, Bank Danamon serta bank nasional lainnya agar calon pembeli dapat menikmati berbagai penawaran eksklusif seperti suku bunga spesial mulai dari 3,3%, bebas biaya administrasi dan provisi, hingga keuntungan tambahan lainnya.

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Selain itu, disiapkan “Bank Special Day” pada tanggal 11 dan 12 September 2026 bersama BRI & Bank Danamon, sebuah program yang menawarkan berbagai solusi pembiayaan dengan skema yang lebih kompetitif.