Cari Rumah Makin Gampang Bareng BTN di Danantara Housing Expo 2026

JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat perannya dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui Danantara Housing Expo (DHX) 2026. Pameran tersebut digelar pada 27 - 30 Agustus 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta. Sebagai bank yang fokus pada sektor perumahan, BTN menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sekitar Rp200 miliar.

Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, target penyaluran KPR dalam DHX 2026 bukan semata mengejar pertumbuhan kredit. Pameran tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

"Ini bukan semata-mata mengejar target penyaluran kredit. Yang lebih penting adalah bagaimana memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," ujar Hirwandi.

BTN bersama entitas anak berperan penting dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional. BTN merupakan pemimpin pasar KPR di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 38% di seluruh segmen. Sementara itu, pada segmen KPR Subsidi, BTN menguasai pangsa pasar sekitar 70%.

Hingga Juli 2026, KPR subsidi BTN Group telah mencapai 93.378 unit dengan nilai plafon Rp15,46 triliun. Capaian ini memperkuat peran BTN dalam mendukung kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan, BTN menyiapkan sejumlah program khusus selama DHX 2026. Di antaranya bebas biaya provisi dan administrasi sesuai program DHX. Selain itu, BTN juga memberikan cashback biaya proses KPR bersubsidi sebesar Rp1 juta untuk 50 debitur pertama.

"Kolaborasi BTN dengan pemerintah, Danantara Indonesia, dan para pengembang akan terus kami perkuat agar penyaluran KPR subsidi semakin merata dan tepat sasaran," terang Hirwandi.

Menurut dia, akses terhadap hunian layak memberikan dampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat. Rumah yang sehat dan stabil dapat mendukung kualitas hidup keluarga. Terutama, menyediakan ruang belajar yang aman dan kondusif bagi anak-anak.

DHX 2026 mempertemukan perbankan, pengembang, dan pelaku industri pendukung perumahan dalam satu lokasi. Lebih dari 200.000 unit hunian ditawarkan melalui mitra pengembang Himbara, baik BUMN maupun swasta. Pilihan hunian tersebut menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai MBR hingga segmen affluent.