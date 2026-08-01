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Djati Waluyo
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.17 WIB

BTN Genjot Kredit Retail Hingga Rp 5 Triliun per Bulan

Direktur Network and Retail Funding BTN, Rully Setiawan, dalam konferensi pers di JCC, Jakarta, Sabtu (1/8). (Djati Waluyo/ JawaPos.com) - Image

Direktur Network and Retail Funding BTN, Rully Setiawan, dalam konferensi pers di JCC, Jakarta, Sabtu (1/8). (Djati Waluyo/ JawaPos.com)

Direktur Network and Retail Funding BTN, Rully Setiawan, mengatakan , BTN saat ini menyalurkan kredit retail sekitar Rp 4 triliun setiap bulan yang berasal dari consumer loan maupun small and medium loan (SML).

“Kita ada penyeluaran kredit per bulan, itu sekitar untuk retail, retail lending ya, baik itu consumer loan maupun SML loan itu sekitar Rp 4 triliun. Kami harapannya dengan prioritas ini bisa nambah Rp 1 triliun lagi per bulan dari 3 segmen ini (Sandang, Pangan, Papan)," ujar Rully saat ditemui di JCC, Jakarta, Sabtu (1/8).

Rully mengatakan target tersebut merupakan salah satu langkah dari strategi diversifikasi bisnis di tengah dominasi portofolio kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Ia mengatakan, saat ini BTN tidak hanya berfokus kepada pembiyaan kepemilikan rumah dengan memperluas keterlibatan di sektor sandang dan pangan sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi masyarakat.

“Kenapa kita mesti hadir di BTN Indonesia Fashion Week melengkapi transformasi kami yang saat ini biasanya sangat melekat dengan Papan. Papan itu adalah KPR. Kami mencoba membantu masyarakat dalam kepemilikan rumah,” ungkapnya.

Rully mengatakan, BTN telah berpartisipasi dalam ajang fesyen selama tiga tahun terakhir sebagai representasi keterlibatan perseroan di sektor sandang. Selain di bidang sandang, BTN juga berpartisipasi dalam sektor pangan melalui berbagai kegiatan.

“Kemudian juga ada beberapa event, beberapa kegiatan kita yang terkait dengan pangan juga,” ucapnya.

Ia menegaskan, strategi tersebut menunjukkan kehadiran BTN di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Nah, sandang pangan PAPAN kita hadir di seluruh sektor ekonomi, masyarakat juga kita hadir,” ujarnya.

Editor: Bintang Pradewo
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