BTN Genjot Kredit Retail Hingga Rp 5 Triliun per Bulan

Direktur Network and Retail Funding BTN, Rully Setiawan, dalam konferensi pers di JCC, Jakarta, Sabtu (1/8). (Djati Waluyo/ JawaPos.com)
Direktur Network and Retail Funding BTN, Rully Setiawan, mengatakan , BTN saat ini menyalurkan kredit retail sekitar Rp 4 triliun setiap bulan yang berasal dari consumer loan maupun small and medium loan (SML).
“Kita ada penyeluaran kredit per bulan, itu sekitar untuk retail, retail lending ya, baik itu consumer loan maupun SML loan itu sekitar Rp 4 triliun. Kami harapannya dengan prioritas ini bisa nambah Rp 1 triliun lagi per bulan dari 3 segmen ini (Sandang, Pangan, Papan)," ujar Rully saat ditemui di JCC, Jakarta, Sabtu (1/8).
Baca Juga:Carlos Pena Puas Adaptasi Pemain Baru Persita Tangerang, Siap Matangkan Tim Jelang Super League 2026/2027
Rully mengatakan target tersebut merupakan salah satu langkah dari strategi diversifikasi bisnis di tengah dominasi portofolio kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.
Ia mengatakan, saat ini BTN tidak hanya berfokus kepada pembiyaan kepemilikan rumah dengan memperluas keterlibatan di sektor sandang dan pangan sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi masyarakat.
“Kenapa kita mesti hadir di BTN Indonesia Fashion Week melengkapi transformasi kami yang saat ini biasanya sangat melekat dengan Papan. Papan itu adalah KPR. Kami mencoba membantu masyarakat dalam kepemilikan rumah,” ungkapnya.
Rully mengatakan, BTN telah berpartisipasi dalam ajang fesyen selama tiga tahun terakhir sebagai representasi keterlibatan perseroan di sektor sandang. Selain di bidang sandang, BTN juga berpartisipasi dalam sektor pangan melalui berbagai kegiatan.
Baca Juga:Mabes Polri Jamin Tak Ada Isu Kamtibmas Agustus Tahun Ini, Ajak Masyarakat Tak Khawatir Pemasangan Pagar Tinggi di Mal
“Kemudian juga ada beberapa event, beberapa kegiatan kita yang terkait dengan pangan juga,” ucapnya.
Ia menegaskan, strategi tersebut menunjukkan kehadiran BTN di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
"Nah, sandang pangan PAPAN kita hadir di seluruh sektor ekonomi, masyarakat juga kita hadir,” ujarnya.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet