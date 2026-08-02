Bukan Cuma Soal Rumah, BTN Bangun Experience Lewat Fashion & Lifestyle

JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menegaskan komitmennya untuk hadir di berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Tidak hanya melalui pembiayaan perumahan, tetapi juga sektor fesyen dan pangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap BTN Indonesia Fashion Week 2026 sekaligus peluncuran program Spend More Win More bersama Visa.

Direktur Network and Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan, kehadiran BTN di Indonesia Fashion Week 2026 menjadi bagian dari transformasi perseroan. Mengingat, selama ini BTN identik dengan pembiayaan perumahan atau papan.

"BTN Indonesia Fashion Week melengkapi transforhmasi kami yang saat ini biasanya sangat melekat dengan papan. Papan itu adalah KPR. Kami mencoba membantu masyarakat dalam kepemilikan rumah," ujar Rully dalam BTN Prioritas The Grand Gala Indonesia Fashion Week 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (1/8).

Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir, BTN telah memperluas perannya dengan hadir di sektor fesyen untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat. Perseroan juga aktif menggelar berbagai kegiatan kuliner yang berkaitan dengan sektor pangan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, BTN ingin hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni sandang, pangan, dan papan.

Rully menegaskan, dukungan terhadap Indonesia Fashion Week selama tiga tahun berturut-turut merupakan wujud keyakinan BTN bahwa industri kreatif menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional. Karena itu, BTN berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan sektor tersebut melalui berbagai kolaborasi.

"BTN Prioritas The Grand Gala malam ini bukan sekadar sebuah perayaan. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada para nasabah yang telah mempercayakan perjalanan finansialnya bersama BTN. Sekaligus penghormatan kepada para desainer dan pelaku industri kreatif yang terus mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan inovasinya," kata Rully.

Rully menambahkan, BTN meyakini kemajuan bangsa lahir dari keberanian untuk berkarya, berkolaborasi, dan menciptakan nilai. Sebagaimana dunia fesyen menghadirkan identitas melalui kreativitas, dunia perbankan membangun masa depan melalui kepercayaan. Keduanya tumbuh dari semangat yang sama, yakni terus berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan Indonesia Fashion Week, BTN ingin menghadirkan lebih dari sekadar layanan perbankan. Berupaya menjadi mitra yang membuka lebih banyak peluang. Mulai dari memudahkan transaksi melalui Bale by BTN, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha kreatif, hingga menghadirkan berbagai pengalaman eksklusif yang memberikan nilai tambah bagi para nasabah.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BTN bersama Visa meluncurkan program Spend More Win More sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah BTN Prospera, BTN Prioritas, dan BTN Private. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan frekuensi maupun volume transaksi menggunakan Kartu Debit BTN Visa sekaligus memperkuat loyalitas nasabah.