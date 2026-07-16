Saat Rakyat Indonesia Pesimistis, Investor Tiongkok Justru Rogoh Rp 1,27 Triliun Bangun Apartemen di IKN

Penanam modal asal Tiongkok memperkuat sektor hunian Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. (ANTARA)
JawaPos.com - Penanam modal asal Tiongkok memperkuat sektor hunian Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan membangun apartemen senilai Rp 1,27 triliun di kawasan inti ibu kota baru Indonesia itu.
"Investor asing membangun hunian di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP)," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya kelanjutan pembangunan ibu kota baru Indonesia di Sepaku, Penajam, Kamis (16/7).
Pembangunan sektor hunian tersebut dilakukan PT Star Bright International Investment, perusahaan yang berafiliasi dengan Zhongda Jiancheng Engineering Management Group Co Ltd dari Tiongkok.
Diharapkan proyek itu memicu masuknya investasi lain, kata dia, pembangunan hunian oleh investor asing menjadi bagian dari percepatan pembentukan ekosistem permukiman dan aktivitas ekonomi di kawasan inti IKN.
"Kawasan dengan investasi sekitar RP1,27 triliun itu akan mendukung operasional pemerintahan dan kegiatan ekonomi,” tambah Basuki Hadimuljono.
Proyek pembangunan hunian berada di Wilayah Perencanaan 1B KIPP dengan luar lahan sekitar 15.501 meter persegi, yang dirancang sebagai kawasan apartemen terintegrasi dengan fasilitas restoran, ritel, pusat kebugaran, dan area komersial.
Pembangunan hunian tersebut pada tahap awal mencakup dua menara apartemen ditargetkan rampung akhir 2026, kemudian dilanjutkan pembangunan dua menara berikutnya dengan target diselesaikan pada 2028.
"Total empat menara dengan sekitar 680 unit, prospek di IKN cukup besar dan juga tertarik berinvestasi perhotelan dan pariwisata," kata Presiden Direktur PT Starbright International Investment Lu Keming.
Pembangunan dimulai setelah proses pembersihan dan penyiapan pematangan lahan yang rampung pada awal Juli 2026 lalu, dari apartemen tersebut akan terlihat hamparan perbukitan, Istana Garuda, dan kawasan yudikatif dan legislatif yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
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