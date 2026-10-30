Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Penulis: Muhammad Ridwan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.35 WIB

Gibran Siap Buka-bukaan soal Ijazah di Pengadilan, Tapi Penggugatnya Mundur

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA/Prisca Triferna) - Image

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA/Prisca Triferna)

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi pencabutan gugatan terkait surat keputusan (SK) penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Gibran mengaku tidak keberatan apabila persoalan tersebut harus dibuka secara transparan melalui persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan, tim kuasa hukum yang mendampinginya diklaim telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk menghadapi agenda pembuktian.

Namun, proses gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana itu tidak berlanjut. Dalam persidangan di PTUN pada Kamis (29/10), kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, memutuskan mencabut gugatan sekaligus meninggalkan ruang sidang.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau gimana lagi penggugatnya malah mundur," kata Gibran di Jakarta, Jumat (30/10).

Meski demikian, Gibran menghormati langkah hukum yang diambil pihak penggugat. Dia menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian perkara tersebut kepada majelis hakim PTUN.

Menurutnya, sejak awal pihaknya menghormati mekanisme hukum yang berlaku. Dia berharap seluruh tahapan proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya hingga selesai.

"Kita ini adalah negara hukum. Pengadilan ini adalah lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran. Setiap penduduk masyarakat kedudukannya sama di mata hukum," tegasnya.

Kuasa Hukum Gibran Pamerkan Salinan Ijazah SD-S1

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, memamerkan sejumlah dokumen riwayat pendidikan kliennya mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Dokumen tersebut diperlihatkan kepada awak media dalam rangkaian persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10).

Rullyandi mengatakan, dokumen riwayat pendidikan Gibran telah disertakan dalam jawaban tertulis tim kuasa hukum setebal 69 halaman yang diserahkan kepada majelis hakim. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan untuk menjawab perhatian publik mengenai latar belakang pendidikan Gibran.

"Sebagai bentuk keterbukaan kami kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa riwayat pendidikan dari Bapak Gibran Rakabuming kami sudah lampirkan dalam jawaban kami setebal 69 halaman. Ini jawabannya. Ini ada di halaman 50, ijazah SD-nya. Silakan, dilihat," ungkap Rullyandi saat menunjukkan dokumen kepada awak media.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Protes 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Lempar Tomat Busuk ke Istana Bogor - Image
Jabodetabek

Protes 2 Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Lempar Tomat Busuk ke Istana Bogor

Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.58 WIB

Kuasa Hukum Gibran Pamerkan Dokumen Pendidikan Ijazah SD hingga S1 di Sidang PTUN - Image
Kasuistika

Kuasa Hukum Gibran Pamerkan Dokumen Pendidikan Ijazah SD hingga S1 di Sidang PTUN

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.45 WIB

PKN Tolak Pemakzulan Gibran di Luar Jalur Konstitusi, Sentil Standar Ganda Parpol - Image
Politik

PKN Tolak Pemakzulan Gibran di Luar Jalur Konstitusi, Sentil Standar Ganda Parpol

Kamis, 29 Oktober 2026 | 20.58 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore