PKN Tolak Pemakzulan Gibran di Luar Jalur Konstitusi, Sentil Standar Ganda Parpol

Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika, menyikapi situasi politik nasional dalam lima tahun perjalanan partai. (Istimewa)
JawaPos.com - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menolak upaya pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka apabila tidak dilakukan melalui mekanisme konstitusional. PKN menegaskan, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus diselesaikan berdasarkan hukum dan ketentuan konstitusi.
Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika menyatakan, penolakan terhadap upaya pemakzulan di luar jalur konstitusional bukan berarti partainya memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Pasek, PKN memiliki sikap politik yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Mengingat, dalam Pilpres 2024 partainya tidak mengambil keputusan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Posisi PKN bertumpu pada prinsip yang lebih mendasar, hasil kedaulatan rakyat harus dihormati dan setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah," kata Gede Pasek kepada wartawan, Kamis (29/10).
Pasek menilai, hasil pemilu yang telah menjadi keputusan rakyat harus dihormati. Apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan pemilu, penyelesaiannya tentu harus ditempuh melalui perbaikan regulasi.
PKN mengingatkan agar ketidakpuasan terhadap situasi politik tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur konstitusional. Bagi PKN, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang menjadi landasan kehidupan bernegara.
Pasek juga meminta partai-partai politik agar tidak menerapkan standar ganda dalam menyikapi hasil pemilu. Menurutnya, partai politik tidak seharusnya menikmati keuntungan dari proses demokrasi, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi manuver politik yang dapat mengganggu legitimasi hasil pemilihan.
"Demokrasi membutuhkan konsistensi, bukan sekadar keluwesan dalam mencari keuntungan hasil pemilihan," cetusnya.
Di sisi lain, PKN mendesak Presiden dan DPR RI segera menuntaskan pembenahan undang-undang pemilu dengan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pembaruan regulasi dinilai penting untuk memastikan sistem pemilu berjalan sesuai konstitusi dan memberikan ruang kompetisi yang adil bagi seluruh peserta.
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