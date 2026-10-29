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Penulis: Muhammad Ridwan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.45 WIB

Kuasa Hukum Gibran Pamerkan Dokumen Pendidikan Ijazah SD hingga S1 di Sidang PTUN

Kuasa hukum Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, memamerkan salinan dokumen ijazah kliennya di PTUN Jakarta, Kamis (29/10). (Istimewa) - Image

Kuasa hukum Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, memamerkan salinan dokumen ijazah kliennya di PTUN Jakarta, Kamis (29/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Kuasa hukum Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, memamerkan sejumlah dokumen riwayat pendidikan kliennya mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Dokumen tersebut diperlihatkan kepada awak media dalam rangkaian persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10).

Rullyandi mengatakan, dokumen riwayat pendidikan Gibran telah disertakan dalam jawaban tertulis tim kuasa hukum setebal 69 halaman yang diserahkan kepada majelis hakim. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keterbukaan untuk menjawab perhatian publik mengenai latar belakang pendidikan Gibran.

"Sebagai bentuk keterbukaan kami kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa riwayat pendidikan dari Bapak Gibran Rakabuming kami sudah lampirkan dalam jawaban kami setebal 69 halaman. Ini jawabannya. Ini ada di halaman 50, ijazah SD-nya. Silakan, dilihat," kata Rullyandi saat menunjukkan dokumen kepada awak media.

Setelah memperlihatkan dokumen ijazah SD, Rullyandi melanjutkan dengan menunjukkan dokumen pendidikan Gibran di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Dokumen tersebut tercantum pada halaman 51 dalam berkas jawaban yang disiapkan tim kuasa hukum.

Selanjutnya, Rullyandi memperlihatkan dokumen pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Sertifikat pendidikan tersebut tercantum pada halaman 52. Ia juga menunjukkan Certificate of Attendance dari UTS Insearch di Australia yang terdapat pada halaman 53.

Rullyandi kemudian menunjukkan dokumen Advanced Diploma dari MDIS yang tercantum pada halaman 54. Ia menyebut, dokumen tersebut merupakan bagian dari riwayat pendidikan Gibran sebelum menyelesaikan pendidikan sarjana di University of Bradford.

"Ini adalah ijazah Bapak Gibran Rakabuming Raka, Advanced Diploma di MDIS. Setara dengan A-Level, ekuivalen. Tamat tanggal 29 Maret 2008. Ini yang dicari-cari nih," ujarnya.

Rullyandi mengungkapkan, pada halaman 55 memperlihatkan dokumen pendidikan sarjana atau Bachelor dari University of Bradford. Ia menekankan, dokumen tersebut sengaja diperlihatkan sebagai bentuk keterbukaan.

Menurutnya, jawaban tertulis beserta dokumen pendukung telah disampaikan kepada majelis hakim melalui sistem elektronik pengadilan. Tim kuasa hukum juga menyerahkan dokumen fisik kepada pihak-pihak yang berperkara.

"Jadi jawaban ini sudah kami serahkan kepada Majelis, sudah kami upload di sistem e-Court, dan kami sampaikan fisiknya juga kepada Penggugat, juga Tergugat. Dan pada hari ini, kami dari tim kuasa hukum ingin menanggapi apa yang terjadi dalam ruang sidang," tutur Rullyandi.

Editor: Bintang Pradewo
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