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Djati Waluyo
Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.00 WIB

2 Tahun Prabowo-Gibran, Industri Ritel Masih Punya Napas Asalkan Daya Beli Kelas Menengah Terjaga

Suasana pusat perbelanjaan di Lippo Icon Gajah Mada saat pengenalan identitas baru di Jakarta, Kamis (20/8/2026). - Image

Suasana pusat perbelanjaan di Lippo Icon Gajah Mada saat pengenalan identitas baru di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

JawaPos.com - Kinerja penjualan ritel di Indonesia menunjukkan dinamika sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) sempat mencapai 6,3 persen secara tahunan atau Year on Year (YoY) pada November 2025, sebelum melambat pada 2026.

Pada awal pemerintahan Prabowo, Oktober 2024, penjualan eceran tumbuh 1,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan kemudian menguat sepanjang 2025, meski sempat mengalami kontraksi pada April sebesar 0,3 persen.

Penjualan ritel kembali menguat menjelang akhir 2025. Pada November, pertumbuhannya mencapai 6,3 persen, sebelum melambat menjadi 3,5 persen pada Desember 2025.

Memasuki 2026, pertumbuhan IPR sempat mencapai 6,5 persen pada Februari. Namun, penjualan eceran mengalami kontraksi 3 persen pada Juni sebelum kembali tumbuh 1,1 persen pada Juli dan 1,3 persen pada Agustus 2026.

BI memprakirakan penjualan eceran pada September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan. Namun, secara bulanan, penjualan diperkirakan turun 2,3 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Aphonzus Widjaja, mengatakan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan relatif stabil.

Menurut dia, pusat perbelanjaan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat.

Meski demikian, dia menilai kinerja ritel pada triwulan II dan III 2026 menghadapi tekanan karena periode Ramadan dan Idul Fitri berlangsung lebih awal, yakni pada triwulan I. Kondisi tersebut membuat masa sepi penjualan atau low season berlangsung lebih panjang.

Editor: Estu Suryowati
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