2 Tahun Prabowo-Gibran, Industri Ritel Masih Punya Napas Asalkan Daya Beli Kelas Menengah Terjaga

JawaPos.com - Kinerja penjualan ritel di Indonesia menunjukkan dinamika sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan Indeks Penjualan Riil (IPR) sempat mencapai 6,3 persen secara tahunan atau Year on Year (YoY) pada November 2025, sebelum melambat pada 2026.

Pada awal pemerintahan Prabowo, Oktober 2024, penjualan eceran tumbuh 1,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan kemudian menguat sepanjang 2025, meski sempat mengalami kontraksi pada April sebesar 0,3 persen.

Penjualan ritel kembali menguat menjelang akhir 2025. Pada November, pertumbuhannya mencapai 6,3 persen, sebelum melambat menjadi 3,5 persen pada Desember 2025.

Memasuki 2026, pertumbuhan IPR sempat mencapai 6,5 persen pada Februari. Namun, penjualan eceran mengalami kontraksi 3 persen pada Juni sebelum kembali tumbuh 1,1 persen pada Juli dan 1,3 persen pada Agustus 2026.

BI memprakirakan penjualan eceran pada September 2026 tumbuh 1,4 persen secara tahunan. Namun, secara bulanan, penjualan diperkirakan turun 2,3 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Aphonzus Widjaja, mengatakan, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan relatif stabil.

Menurut dia, pusat perbelanjaan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi juga menjadi ruang berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat.