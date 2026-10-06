Presiden Prabowo Berniat Ubah BNN Jadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika

Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Dalam acara di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (6/10), Presiden Prabowo Subianto menyinggung niatan mengganti nomenklatur atau penamaan Badan Narkotika Nasional (BNN). Prabowo menyebut, nantinya BNN akan bernama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika (BNPN).
Keterangan itu disampaikan oleh Prabowo saat menyampaikan sambutan di sela-sela penyerahan uang lebih dari Rp 13,24 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada negara. Dia menyatakan bahwa sudah banyak unsur-unsur di bawah pemerintah yang bekerja keras. Termasuk BNN.
”BNN, badan melawan narkotika ya? Yang kita nanti akan perbaiki namanya, (menjadi) Badan Nasional Penanggulangan Narkotika,” imbuhnya.
Meski tidak menjelaskan secara spesifik alasan di balik perubahan nama tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa BNN adalah salah satu instansi yang sudah bekerja keras menindak setiap pelanggaran terkait dengan narkoba, baik peredaran maupun penyalahgunaan.
”Berhasil memberantas puluhan jaringan-jaringan narkoba, puluhan kampung-kampung narkoba. Rupanya di Indonesia ini ada kampung-kampung narkoba, ada kampung narkoba,” kata dia.
Menurut Prabowo, penindakan terhadap pengedar serta bandar narkoba bukan perkara mudah. Proses hukum tersebut tidak jarang memakan korban. Tidak sedikit polisi gugur saat menindak bandar dan pengedar narkoba. Kondisi itu membuat Prabowo prihatin.
"Sudah beberapa petugas kepolisian yang mati mau tertibkan narkoba,” sesalnya.
Untuk itu, negara memastikan dukungan kepada setiap penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Penguatan juga dilakukan melalui berbagai cara. Termasuk langkah yang bakal diambil oleh Presiden Prabowo untuk mengganti nama BNN menjadi BNPN.
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