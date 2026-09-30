Zainal Arifin Mochtar soal Gugatan Ijazah Gibran: Momen MK Bayar 'Utang' Putusan 90

JawaPos.com - Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar angkat bicara soal gugatan terkait ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, perkara ini menjadi momentum bagi MK untuk menyelesaikan persoalan konstitusional yang sebelumnya muncul, dalam hal ini putusan nomor 90 yang membuat Gibran lolos menjadi calon wakil presiden.

Menurut dia, MK perlu melihat substansi perkara dan tidak hanya terpaku pada bunyi teks hukum.

"Kalau kita berhenti di teks, lalu kemudian mengatakan MK tidak boleh melakukan ini karena teksnya melarang, teksnya tidak membolehkan, ya selesai dunia ini," kata Zainal dalam diskusi bertajuk 'Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran' di Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Zainal, persoalan hukum tidak cukup dilihat sebatas bunyi pasal maupun aturan tertulis.

Dia menilai pembahasan konstitusionalitas harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Dia menegaskan, konstitusionalitas seharusnya tidak hanya berkutat pada persoalan formalitas, tetapi juga mempertimbangkan tujuan konstitusional yang hendak diselamatkan.

"Saya ingin mengatakan apa? Konstitusionalitas itu harusnya bicara pada level menyelamatkan tujuan yang lebih luas," tegas Zainal.

Dalam konteks perkara tersebut, Zainal menilai MK sejauh ini telah menunjukkan langkah yang menurutnya cukup baik karena tetap melanjutkan perkara hingga tahap pembuktian.

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