Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Mundur dari Pengurus Golkar, Sekjen: Sudah 6 Bulan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid saat konferensi pers di kantornya, Selasa (12/8). (Dimas Choirul/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar. Keputusan itu diambil sejak beberapa bulan lalu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji membenarkan informasi mundurnya Nusron dari kepengurusan DPP Partai Golkar.
Namun, dia menjelaskan bahwa pengunduran diri sudah lama disampaikan oleh Nusron kepada pihaknya.
”Sudah lama (Nusron Wahid mengundurkan diri), seingat saya lebih dari 6 bulan lalu, Pak Nusron menemui langsung ketua umum,” kata dia saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (19/9).
Meski mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar, Nusron tetap menjadi anggota dan kader partai beringin. Sejauh ini, Sarmuji belum tahu pasti alasan Nusron mengundurkan diri.
”Beliau tetap menjadi anggota (Partai) Golkar. Saya tidak tahu persis alasannya (dia mundur). Mungkin ingin fokus ke hal lain,” imbuhnya.
Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggarap kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Nurson.
Menanggapi penggeledahan itu, Nusron menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang menjerat pihak-pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN kepada KPK.
Kepada awak media, Nusron menyatakan, pihaknya mengikuti perkembangan perkara sesuai proses hukum.
”Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH,” kata Nusron.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022