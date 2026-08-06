Pidato AHY Muda 2026 Digelar, Pelajar SMA Sederajat Didorong Kuasai Public Speaking

JawaPos.com - Kemampuan public speaking atau berbicara di depan publik penting dikuasai oleh generasi muda. Dengan begitu, mereka bisa bertransformasi menjadi Calon pemimpin bangsa yang berkualitas.

Untuk mendorong cita-cita tersebut, kompetisi Pidato AHY Muda 2026 digelar untuk pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat. Kegiatan ini mengusung tema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadilan, dan Menjaga Demokrasi.

Melalui kegiatan ini kreativitas generasi muda diharapkan bisa terus berkembang. Dengan begitu mereka bisa menyampaikan gagasan konstruktif di depan publik.

“Indonesia memiliki banyak anak muda yang cerdas dan penuh gagasan. Melalui Pidato AHY Muda 2026, kami ingin memberikan ruang bagi mereka untuk melatih kemampuan komunikasi publik sekaligus menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai isu kebangsaan," kata Ketua Panitia Lomba Rakyat, Ilham Mendrofa kepada wartawan, Kamis (6/8).

Peserta lomba diharuskan membuat video pidato berdurasi 3-5 menit di hadapan minimal 3 penonton. Video ini dianggap di platform yang sudah ditentukan oleh panitia pada rentang waktu 5-15 Agustus 2026.

Kompetisi ini dirancang untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis, percaya diri, dan berani menyampaikan ide secara santun dan argumentatif.

"Kami berharap kompetisi ini dapat melahirkan generasi yang siap menjadi pemimpin masa depan,” imbuhnya.