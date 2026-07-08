AHY Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Punya Efek Ganda Pada Perekonomian Nasional

JawaPos.com – Pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap material bangunan yang lebih ramah lingkungan.

Selain mendukung percepatan pembangunan, penggunaan material beremisi rendah dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan target pembangunan berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon sektor konstruksi.

Isu tersebut menjadi salah satu sorotan dalam IndoBuildTech Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 8–12 Juli 2026.

Pameran material bangunan itu menghadirkan berbagai inovasi teknologi konstruksi, mulai dari bahan bangunan, sistem pelapisan (coating), hingga solusi bangunan hijau.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional.

"Sektor konstruksi dalam setiap pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperbesar penggunaan material, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

AHY juga menyoroti pentingnya penggunaan material bangunan yang lebih ramah lingkungan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional dengan menyumbang sekitar 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.