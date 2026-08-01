Sambangi Kupang, Jokowi Dapat Gelar Raja Timor dari Masyarakat

Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kembali mendapat gelar adat dari masyarakat. Kali ini dia dinobatkan sebagai Raja Timur oleh masyarakat NTT di Kupang. (Dok PSI)
JawaPos.com - Dalam lawatan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (1/8), Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapatkan gelar. Kali ini dia dianugerahi gelar Raja Timur dari masyarakat di NTT.
Gelar tersebut diberikan kepada Jokowi dalam dalam acara karnaval budaya yang digelar di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan. Penobatan Jokowi, dipimpin langsung oleh raja se-Pulau Timor.
Jokowi mendapat gelar itu sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari masyarakat di NTT. Karena itu, ribuan masyarakat menghadiri penobatan sakral tersebut. Acara juga dimeriahkan Tari Caci dan Tari Bonet dari daerah Manggarai, NTT.
Penobatan sebagai Raja Timor di NTT menambah deretan penganugerahan gelar kehormatan adat yang diterima Jokowi setelah purna tugas sebagai presiden 2 periode.
Sebelumnya, Jokowi dianugerahi gelar adat (adok) Baginda Pemuka Bangsa oleh 5 kerajaan adat Lampung di Bandar Lampung. Dalam prosesi adat di Kedatun Keagungan Lampung tersebut, Jokowi menjalani serangkaian ritual sakral, termasuk ritual menginjak kepala kerbau.
Baca Juga:3 Zodiak yang Tabungannya akan Deras Dialiri Uang di Agustus 2026, Dompet Tidak Pernah Lagi Kempis
Kunjungan Jokowi ke NTT sebagai bagian dari safari yang dilaksanakan bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi memang sudah menyatakan niatan untuk kembali turut menyapa masyarakat di berbagai daerah.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet