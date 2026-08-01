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Syahrul Yunizar
Minggu, 2 Agustus 2026 | 05.26 WIB

Sambangi Kupang, Jokowi Dapat Gelar Raja Timor dari Masyarakat

Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kembali mendapat gelar adat dari masyarakat. Kali ini dia dinobatkan sebagai Raja Timur oleh masyarakat NTT di Kupang. (Dok PSI) - Image

Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kembali mendapat gelar adat dari masyarakat. Kali ini dia dinobatkan sebagai Raja Timur oleh masyarakat NTT di Kupang. (Dok PSI)

JawaPos.com - Dalam lawatan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (1/8), Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapatkan gelar. Kali ini dia dianugerahi gelar Raja Timur dari masyarakat di NTT.

Gelar tersebut diberikan kepada Jokowi dalam dalam acara karnaval budaya yang digelar di Kelurahan Lai Lai Besi Kopan. Penobatan Jokowi, dipimpin langsung oleh raja se-Pulau Timor.

Jokowi mendapat gelar itu sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari masyarakat di NTT. Karena itu, ribuan masyarakat menghadiri penobatan sakral tersebut. Acara juga dimeriahkan Tari Caci dan Tari Bonet dari daerah Manggarai, NTT.

Penobatan sebagai Raja Timor di NTT menambah deretan penganugerahan gelar kehormatan adat yang diterima Jokowi setelah purna tugas sebagai presiden 2 periode.

Sebelumnya, Jokowi dianugerahi gelar adat (adok) Baginda Pemuka Bangsa oleh 5 kerajaan adat Lampung di Bandar Lampung. Dalam prosesi adat di Kedatun Keagungan Lampung tersebut, Jokowi menjalani serangkaian ritual sakral, termasuk ritual menginjak kepala kerbau.

Kunjungan Jokowi ke NTT sebagai bagian dari safari yang dilaksanakan bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jokowi memang sudah menyatakan niatan untuk kembali turut menyapa masyarakat di berbagai daerah.

Editor: Bintang Pradewo
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