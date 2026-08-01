Teriakan "Terima Kasih Pak Jokowi" Iringi Safari Politik Jokowi di CFD Kupang NTT

JawaPos.com – Masyarakat menyambut antusias kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (1/8).

Kehadiran Jokowi kali ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan dan safari politiknya di wilayah NTT.

Jokowi menjadi pusat perhatian warga yang sedang berolahraga maupun menikmati suasana CFD.

Masyarakat berbondong-bondong mendekat untuk melihat mantan presiden itu dari jarak dekat.

Banyak warga mengabadikan momen menggunakan telepon genggam, sementara lainnya berusaha mendapatkan kesempatan untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Suasana semakin semarak ketika Jokowi berjalan menyusuri kawasan CFD. Teriakan dukungan dan ucapan terima kasih bergema dari berbagai sudut kerumunan, mengiringi langkahnya di tengah ribuan warga yang memadati lokasi.

“Terima kasih Pak Jokowi,” teriak sejumlah warga secara serempak.

Antusiasme juga datang dari kalangan anak-anak. Sejumlah bocah bahkan rela naik ke atas mobil boks agar dapat melihat Jokowi dengan lebih jelas.

Dari atas kendaraan tersebut, mereka melambaikan tangan sambil memanggil nama Jokowi dengan penuh semangat.