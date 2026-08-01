Jokowi Dikerubuti Warga Kupang, PSI Sebut Jejak Pembangunannya Masih Dirasakan

Jokowi saat berada dalam kerumunan warga di Kota Kupang, Sabtu (1/8/2026). ANTARA/Kornelis Kaha
JawaPos.com – Kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 kembali menarik perhatian publik saat melaksanakan kegiatan jalan santai di momen hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di jalan El Tari Kota Kupang, dikutip dari ANTARA.
Banyak warga berusaha mendekat untuk menyapa Jokowi, berjabat tangan, hingga mengabadikan momen melalui swafoto maupun rekaman video menggunakan telepon genggam.
Antusiasme warga terlihat sepanjang rute yang dilalui Jokowi. Warga terus mengikuti Jokowi untuk mendapatkan kesempatan berinteraksi secara langsung.
Kegiatan jalan santai di kawasan CFD menjadi salah satu agenda Jokowi selama berada di Kota Kupang. Sebelumnya, Jokowi tiba di Nusa Tenggara Timur pada Jumat (31/7) untuk menghadiri sejumlah kegiatan.
Pada Sabtu pukul 15.00 WITA Jokowi akan menghadiri Festival Gajah yang kelurahan Lai Lai Besi Kopan (LLBK) Kota Kupang.
Jokowi juga dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) serta agenda lainnya selama kunjungan di Kota Kupang.
Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali menilai sambutan hangat masyarakat bukan muncul tanpa alasan. Menurutnya, apresiasi tersebut merupakan buah dari berbagai program pembangunan yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo dan masih dirasakan manfaatnya hingga kini.
"Pak Jokowi mungkin sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, tetapi karya dan pengabdiannya masih dirasakan masyarakat. Mereka tidak hanya mengingat pidato, tetapi juga mengingat hasil kerja yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Ahmad Ali.
Ia mengatakan, selama satu dekade terakhir NTT menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian besar dalam agenda pembangunan Indonesia-sentris. Berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan bendungan Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, hingga Temef, dilakukan untuk mendukung ketahanan air dan pangan di wilayah tersebut.
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