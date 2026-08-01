Jokowi Persilakan Kader PSI Datang ke Solo Jika Masalah Internal Tak Kunjung Tuntas

JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pengurus dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk terus berada di tengah masyarakat. Hal itu penting untuk memperkenalkan identitas baru partai kepada publik.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Kupang, Sabtu (1/8). Jokowi memberikan arahan kepada ribuan kader agar memperkuat soliditas organisasi dan terus hadir di tengah masyarakat.

"Untuk seluruh kader dan pengurus, utamanya Kota Kupang, saya titip agar kita semuanya terus dan konsisten selalu berada di tengah-tengah rakyat," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antarkader, mulai dari tingkat DPD, DPW hingga DPP.

Menurutnya, setiap persoalan organisasi sebaiknya diselesaikan secara berjenjang sebelum meminta bantuan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Kalau bisa, selesaikan sendiri. Kalau nggak bisa disampaikan, minta bantuan kepada Ketua DPD. Kalau nggak bisa, minta bantuan kepada Ketua DPW. Kalau nggak bisa lagi, ke DPP. Kalau nggak bisa juga, ke Solo juga tidak apa-apa. Tapi jangan dikit-dikit ke Solo," tegas Jokowi.