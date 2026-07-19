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Sabik Aji Taufan
Minggu, 19 Juli 2026 | 16.50 WIB

Bersiap Hadapi Pemilu 2029, Mardiono Kukuhkan Pengurus DPW dan DPC se-Jawa Tengah

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengukuhkan jajaran Pengurus DPW dan DPC PPP se-Jawa Tengah. (PPP)

 

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Jawa Tengah. Langkah ini sebagai persiapan menghadapi rangkaian Pemilu 2029.
 
Pengukuhan digelar di Magelang sebagai tindak lanjut dari hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
 
“Hari ini saya hadir di Kota Magelang untuk mengukuhkan kepengurusan DPW dan DPC PPP se-Jawa Tengah dari hasil Muswil dan Muscab yang telah berjalan,” kata Mardiono.
 
Usai dilakukan pengukuhan, para pengurus DPW dan anggota fraksi PPP se-Jateng mendapat bimbingan teknis (Bimtek). Dalam sesi ini dibahas mebgenai strategi politik menghadapi Pemilu 2029.
 
 
Menurut Mardiono, Bimtek menjadi momentum penting untuk menyusun langkah-langkah politik partai, termasuk mempersiapkan agenda verifikasi partai politik sebagai tahapan awal menuju Pemilu 2029.
 
“Kami mendiskusikan berbagai langkah politik untuk menyongsong Pemilu 2029, termasuk mempersiapkan agenda verifikasi partai. Seluruh kader harus siap bekerja sejak dini agar PPP semakin kuat menghadapi kontestasi mendatang,” imbuhnya.
 
Utusan Khusus Presiden ini mengingatkan kepada seluruh kader agar bekerja sejalan dengan program pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga pembangunan oleh pemerintah berjalan sesuai target.
 
Menurutnya, sinergi antara partai dan pemerintah akan membuat pelaksanaan berbagai program menjadi lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 
“Saya menyampaikan kepada seluruh kader agar sejalan dengan program pemerintah yang pro rakyat. Baik pengurus partai maupun anggota fraksi harus menjadi bagian dari ikhtiar negara untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik demi kesejahteraan umat dan rakyat,” jelasnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Mardiono juga menyambut baik bergabungnya tokoh-tokoh baru dari Kabupaten Boyolali ke PPP. Dia berharap kehadiran kader baru tersebut mampu memperkuat perjuangan partai di daerah yang selama beberapa periode belum berhasil memperoleh kursi legislatif.
 
“Alhamdulillah, hari ini ada kader baru dari Boyolali yang telah saya lantik juga. Kami berharap beliau dapat menjadi pejuang PPP dan membangkitkan kembali kekuatan partai di Kabupaten Boyolali,” tutupnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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