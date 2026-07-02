Refleksi 100 Tahun Rahmi Hatta, Menteri PPPA Sebut Pentingnya Integritas

JawaPos.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengajak masyarakat menjadikan peringatan 100 tahun kelahiran Rahmi Hatta sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai integritas, kesederhanaan, dan pengabdian. Hal itulah menurutnya yang diwariskan istri Proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta.

Ajakan tersebut disampaikan Arifatul saat membuka Afternoon Tea Talkshow bertajuk Sebuah Legacy yang diselenggarakan Yayasan Meutia Hatta di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).

"Peringatan satu abad kelahiran Ibu Rahmi Hatta bukan sekadar mengenang perjalanan hidup seorang tokoh, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada bangsa Indonesia," ujar Arifatul.

Menurutnya, warisan terbesar Rahmi Hatta bukan sekadar catatan sejarah, melainkan nilai-nilai yang tetap relevan hingga kini, seperti integritas, kesederhanaan, semangat belajar sepanjang hayat, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kepedulian terhadap sesama.

Arifatul mengatakan nilai-nilai tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam membangun sumber daya manusia unggul, memperkuat kualitas keluarga, memberdayakan perempuan, melindungi anak, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Ia juga menilai Rahmi Hatta merupakan teladan perempuan Indonesia yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa melalui kebijaksanaan, integritas, dan pengabdian.

"Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk perempuan dan anak," katanya.

Arifatul menambahkan Kementerian PPPA terus mendorong pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak agar setiap kebijakan, program, maupun anggaran pembangunan benar-benar responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.