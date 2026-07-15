Peringati Harlah ke-28, Organisasi Sayap PKB Sisipkan Gelaran Olahraga hingga Libatkan Tim Amputee Football

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. (Istimewa)
JawaPos.com - Rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diisi dengan gelaran olahraga. Kegiatan ini dibuat untuk menghadirkan kesetaraan yang mempertemukan seluruh tingkatkan.
Turnamen minisoccer ini diinisiasi oleh organisasi sayap PKB Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa. Sebanyak 16 tim dipertemukan. Turnamen juga diikuti oleh Tim Dari partai politik lain seperti Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Prima.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim mengatakan, kegiatan olahraga disisipkan dalam rangkaian harlah untuk memperkuat persaudaraan. Sebab, dalam olahraga semua pihak memiliki kedudukan yang sama.
"Turnamen ini bukan sekadar kompetisi olahraga. Kami ingin menghadirkan ruang yang mempertemukan semua orang tanpa sekat—baik kader, pimpinan, masyarakat, maupun sahabat dari partai lain. Di lapangan, semua memiliki posisi yang sama, bermain dengan semangat sportivitas dan persaudaraan," ujar Rivqy di Jakarta Selatan, Rabu (15/7).
PKB bahkan mengundang Tim Amputee Football untuk pertandingan persahabatan. Keputusan ini untuk memberikan pesan kepada public bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan untuk maju.
"Kami ingin menyampaikan pesan bahwa keterbatasan fisik tidak pernah membatasi semangat, keberanian, maupun prestasi seseorang. Justru para atlet amputasi mengajarkan kepada kita arti perjuangan, disiplin, dan optimisme. Mereka adalah inspirasi bagi seluruh kader Panji Bangsa dan masyarakat Indonesia," imbuhnya.
Ia menambahkan, Panji Bangsa ingin menjadikan olahraga sebagai bahasa persatuan yang mampu melampaui perbedaan latar belakang, pilihan politik, maupun kondisi fisik.
"Tema 'Sepak Bola Tanpa Batas' bukan sekadar slogan. Ini adalah komitmen Panji Bangsa untuk membangun organisasi yang terbuka, inklusif, dan merangkul siapa pun. Semangat gotong royong, kesetaraan, dan solidaritas itulah yang ingin kami hadirkan dalam momentum Harlah PKB ke-28," tegasnya.
Untuk menjangkau kader dan simpatisan di seluruh Indonesia, DKP Panji Bangsa juga meluncurkan sistem partisipasi digital berbasis bot WhatsApp.
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