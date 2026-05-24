Ketua Fraksi PKB Ungkap Gus Hilman Alami Patah Kaki dan Robek Bagian Bibir usai Kecelakaan di Tol Paspro

JawaPos.com - Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil, mengungkapkan kondisi Anggota DPR RI Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi alias Gus Hilman, saat ini masih dalam ruang perawatan di Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya. Hal ini setelah dikabarkan pria yang karib disapa Gus Hilman mengalami kecelakaan di Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) KM 834, pada Sabtu (23/5).

Gus Jazil yang merupakan Ayah dari Gus Hilman menyampaikan bahwa kondisi anaknya saat ini telah melewati masa kritis. Hilman telah menjalani operasi patah kaki sebelah kiri pasca kecelakaan tersebut.

"Saat ini Hilman sudah melewati masa kritis setelah operasi patah kaki kirinya dan jahitan dibawah bibirnya," kata Gus Jazil saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (24/5).

Wakil Ketua Umum PKB itu juga mengungkapkan, hasil rekam computerized tomograph (CT) Scan, Thorax, dan rekam medis lainnya dinyatakan baik oleh tim dokter RS dr Soetomo Surabaya. Ia menyampaikan terima kasih atas sikap dokter dan perawat yang sigap dalam melakukan tindakan medis.

"Terimakasih untuk para dokter dan perawat yang sigap melakukan tindakan medis. Dan kepada semua yang memberikan doa dan perhatian untuk kesembuhan Hilman," bebernya.

Kecelakaan terjadi saat Gus Hilman hendak menuju acara sosialisasi 4 pilar

Gus Jazil mengungkapkan, peristiwa kecelakaan yang menimpa anaknya dan dua orang staf yang berada di dalam mobil Toyota Innova setelah mengisi seminar di Universitas Nurul Jadid Paiton. Menurutnya, Hilman bersama dua stafnya yakni Alex Anwaruh, 25, dan Adinda Najwa, 26 akan menuju acara sosialisasi empat pilar di Kejayan Pasuruan.

"Saat perjalanan itu mobil Hilman mengalami musibah kecelakaan di tol Paspro," ungkapnya.