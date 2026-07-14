Jelang Harlah ke-28 PKB, Anggota DPR RI Rivqy Ingatkan Organisasi Sayap Hilangkan Ego Sektoral

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim. (Istimewa)
JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim meminta kepada para kader Panji Bangsa agar mengesampingkan ego sektoral. Sebagai organisasi sayap partai, seluruhnya harus bersatu untuk kemenangan PKB.
Sebagai Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa, Rivqy memimpin Apel Satu Komando sebagai bentuk konsolidasi akhir menjelang rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. Apel tersebut menjadi penegasan kesiapan seluruh personel Panji Bangsa dalam mendukung kelancaran, keamanan, dan ketertiban seluruh agenda harlah.
Rivqy menekankan kepada seluruh anggotanya untuk bersikap disiplin, soliditas, profesionalisme, serta mengutamakan pendekatan yang humanis selama menjalankan tugas pengamanan. Dengan begitu, rangkaian harlah bisa berjalan aman dan tertib.
"Apel Satu Komando ini bukan sekadar konsolidasi pasukan, tetapi penegasan komitmen bahwa Panji Bangsa hadir untuk memastikan seluruh rangkaian Harlah PKB ke-28 berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat," kata Rivqy di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).
"Setiap personel harus mengedepankan disiplin, menjaga nama baik organisasi, serta bersinergi dengan seluruh unsur pengamanan demi memberikan rasa aman kepada seluruh peserta dan masyarakat," sambungnya.
Rivqy menekankan bahwa kekompakan seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan. Sehingga, kader yang bertugas tidak boleh halnya mengandalkan kekuatan personnel.
"Tidak boleh ada ego sektoral. Kekuatan kita ada pada soliditas dan koordinasi. Panji Bangsa akan bekerja sama secara maksimal dengan Kepolisian dan TNI agar seluruh agenda Harlah PKB dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan kondusif," tegasnya.
Adapun titik pengamanan utama akan difokuskan di lokasi pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Indonesia yang dipusatkan di kawasan Kota Tua, Jakarta, serta lokasi puncak peringatan Harlah PKB ke-28 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Melalui kesiapan personel, sistem komando yang terintegrasi, serta kolaborasi erat bersama Kepolisian dan TNI, DKP Panji Bangsa optimistis seluruh rangkaian Harlah PKB dapat berlangsung secara tertib, aman, dan sukses.
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