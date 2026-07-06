Hari Bhayangkara ke-80, Anggota DPR RI sebut Pembangunan 110 Jembatan di Riau Bisa Tingkatkan Ekonomi

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul (kiri) bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan (tengah). (Istimewa)

​JawaPos.com - Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rahul menilai Polda Riau telah menunjukan kinerja baik. Menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polda Riau sukses menuntaskan 80 Jembatan Merah Putih Presisi pada pembangunan tahap II.

Sebagai legislator asal Riau, Rahul menilai pengabdian untuk masyarakat dari Polri sudah semakin besar. Jika ditotal dengan pembangunan tahap pertama, sudah ada 110 jembatan di berbagai pelosok provinsi Riau.

​"Pembangunan 110 jembatan ini adalah kado terindah bagi masyarakat Riau. Ini membuktikan bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga hadir sebagai motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan," ujar Rahul kepada wartawan, Senin (6/7).

Rahul menyampaikan, jembatan sangat berperan besar bagi konektivitas warga. Sebab, selama ini mereka hanya memiliki jembatan kayu, kini perjalanan lebih aman dengan struktur besi kokoh.

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Salah satu contoh nyata adalah Jembatan Merah Putih di Kota Dumai yang pembangunannya melibatkan personel gabungan selama 73 hari dan berhasil memangkas waktu perjalanan masyarakat hingga 15 menit.

​"Jembatan-jembatan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan 'urat nadi' yang menyambung asa anak-anak sekolah, mempermudah akses kesehatan, dan mempercepat mobilitas ekonomi petani maupun pedagang di pelosok Riau. Konektivitas yang dibangun Polda Riau ini secara langsung memutus isolasi daerah-daerah terpencil," imbuhnya.

​Lebih lanjut, Rahul juga mendukung penuh rencana peresmian jembatan-jembatan tersebut yang akan dipimpin langsung oleh Kapolri. Menurutnya, sinergi yang ditunjukkan Polda Riau dengan melibatkan pemerintah daerah dan elemen masyarakat adalah contoh penerapan konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang paripurna dan patut dicontoh oleh Polda-Polda lain di Indonesia.

​"Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri akan terus mendukung program-program kepolisian yang berorientasi pada pelayanan publik dan kemanusiaan seperti ini. Apa yang dilakukan Polda Riau di bawah jargon 'Melindungi Tuah Marwah' adalah cerminan dari Polri yang dicintai dan melekat di hati rakyat. Selamat atas pencapaian luar biasa ini, teruslah mengabdi untuk bangsa dan negara," pungkasnya.