Prabowo Sambut Hangat Kunjungan Bilateral Presiden Aleksandr, Janji Balas Kunjungan ke Belarus

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko ke Indonesia. Kunjungan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (2/7), menjadi kunjungan kedua Aleksandr Lukashenko ke Indonesia.

Usai pertemuan bilateral, Prabowo menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden Lukashenko beserta delegasinya. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kehormatan bagi Indonesia sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kedua negara.

"Yang Mulia Presiden Lukashenko, delegasi yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan kenegaraan Yang Mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia. Tentunya saya juga akan membalas kunjungan ini," kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, kedatangan Presiden Lukashenko memiliki makna tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia.

"Ini adalah suatu kehormatan bagi Republik Indonesia, bagi rakyat Indonesia, dan bagi saya pribadi untuk menyambut kunjungan Yang Mulia yang kedua kalinya ke Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut mengenang kunjungannya ke Minsk, Belarus, pada 2025. Ia menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah Belarus saat dirinya melakukan lawatan ke negara tersebut.

"Lebih dari 13 tahun yang lalu, Yang Mulia melakukan kunjungan kepada Republik Indonesia dan sekarang Yang Mulia kembali ke Indonesia. Kami sangat merasa dihormati dan kami juga terima kasih kami diterima dengan baik tahun lalu di Minsk, di Belarus," tuturnya.

Menurut Prabowo, intensitas kunjungan antar pemimpin kedua negara mencerminkan hubungan persahabatan yang terus terjaga di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.