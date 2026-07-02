Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 2 Juli 2026 | 20.58 WIB

Prabowo Sambut Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Bahas Kerja Sama Strategis Bidang Pertanian

Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/7). - Image

Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

Penyambutan dilakukan dengan prosesi resmi yang diwarnai berbagai atraksi budaya dan penghormatan militer.

Presiden Lukashenko tiba di Istana Merdeka menggunakan iring-iringan kendaraan dari kawasan Monumen Nasional (Monas). Sepanjang perjalanan menuju istana, rombongan kepala negara Belarus mendapat pengawalan pasukan berkuda dan motoris.

Suasana penyambutan berlangsung semarak. Ratusan pelajar yang membawa bendera Indonesia dan Belarus berbaris di sepanjang jalur menuju Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan Presiden Lukashenko.

Sesampainya di halaman Istana Merdeka, Lukashenko disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan jas abu-abu, dasi biru, dan peci hitam.

Kedua pemimpin negara kemudian berjabat tangan sebelum mengikuti rangkaian upacara kenegaraan.

Dalam prosesi penyambutan tamu negara, delegasi Belarus disuguhkan penampilan Tari Enggang dari Kalimantan Timur. Setelah itu, kedua kepala negara menuju beranda depan Istana Merdeka untuk mengikuti upacara resmi.

Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan jajaran delegasi Indonesia yang hadir dalam penyambutan, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selanjutnya, Presiden Lukashenko memperkenalkan anggota delegasi Belarus, yakni Wakil Perdana Menteri Victor Karankevich, Menteri Luar Negeri Maxim Ryzhenkov, Ketua Dewan Pusat Asosiasi Publik Negara Republik "Klub Olahraga Presiden" Dmitri Lukashenko, Wakil Ketua Pertama Dewan Bank Nasional Belarus Alexander Egorov, Ketua Presidium Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus Uladzimir Karanik, serta Menteri Kesehatan Aliaksandr Khajayeu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Belarus dijadwalkan membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Pertemuan Prabowo dan Megawati di Istana Berlangsung 2 Jam, Bahas Berbagai Hal Strategis - Image
Nasional

Pertemuan Prabowo dan Megawati di Istana Berlangsung 2 Jam, Bahas Berbagai Hal Strategis

Jumat, 20 Maret 2026 | 00.29 WIB

Di Hadapan Prabowo, Kapolri Beber Pengungkapan Kasus Migas Senilai Rp 756 Miliar - Image
Nasional

Di Hadapan Prabowo, Kapolri Beber Pengungkapan Kasus Migas Senilai Rp 756 Miliar

Rabu, 1 Juli 2026 | 22.56 WIB

Hari Bhayangkara, Prabowo Ingatkan Hukum Tak Boleh Jadi Alat Balas Dendam Politik - Image
Nasional

Hari Bhayangkara, Prabowo Ingatkan Hukum Tak Boleh Jadi Alat Balas Dendam Politik

Rabu, 1 Juli 2026 | 19.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

3

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

4

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot

8

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!

9

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore