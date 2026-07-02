Prabowo Sambut Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Bahas Kerja Sama Strategis Bidang Pertanian

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyambut Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).

Penyambutan dilakukan dengan prosesi resmi yang diwarnai berbagai atraksi budaya dan penghormatan militer.

Presiden Lukashenko tiba di Istana Merdeka menggunakan iring-iringan kendaraan dari kawasan Monumen Nasional (Monas). Sepanjang perjalanan menuju istana, rombongan kepala negara Belarus mendapat pengawalan pasukan berkuda dan motoris.

Suasana penyambutan berlangsung semarak. Ratusan pelajar yang membawa bendera Indonesia dan Belarus berbaris di sepanjang jalur menuju Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan Presiden Lukashenko.

Sesampainya di halaman Istana Merdeka, Lukashenko disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan jas abu-abu, dasi biru, dan peci hitam.

Kedua pemimpin negara kemudian berjabat tangan sebelum mengikuti rangkaian upacara kenegaraan.

Dalam prosesi penyambutan tamu negara, delegasi Belarus disuguhkan penampilan Tari Enggang dari Kalimantan Timur. Setelah itu, kedua kepala negara menuju beranda depan Istana Merdeka untuk mengikuti upacara resmi.

Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan jajaran delegasi Indonesia yang hadir dalam penyambutan, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Selanjutnya, Presiden Lukashenko memperkenalkan anggota delegasi Belarus, yakni Wakil Perdana Menteri Victor Karankevich, Menteri Luar Negeri Maxim Ryzhenkov, Ketua Dewan Pusat Asosiasi Publik Negara Republik "Klub Olahraga Presiden" Dmitri Lukashenko, Wakil Ketua Pertama Dewan Bank Nasional Belarus Alexander Egorov, Ketua Presidium Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus Uladzimir Karanik, serta Menteri Kesehatan Aliaksandr Khajayeu.