Rayakan HUT Ke-48 Dengan Sederhana, AMPI Pilih Fokus Pemilu 2029 dan Gaet Pemilih Muda 

Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga.

JawaPos.com - Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) memilih merayakan HUT ke-48 secara sederhana. Organisasi sayap partai Golkat ini membagikan ratusan paket sembako untuk masyarakat dan karyawan di lingkungan DPP Golkar.

Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan, cara sederhana ini dipilih untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kehadiran kader AMPI harus dirasakan langsung oleh rakyat.

Langkah ini juga sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menginstruksikan agar transformasi sekretariat atau kantor Partai Golkar di seluruh tingkatan sebagai pusat kegiatan masyarakat.

"Ini bukti konkret bahwa AMPI cepat dan responsif dalam melaksanakan arahan Ketum Bahlil dengan langsung melaksanakan kegiatan sosial bersama masyarakat di kantor Partai Golkar," kata Jerry di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Minggu (28/6).

Jerry mendorong seluruh kader-kader AMPI di daerah agar tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"HUT Ke-48 semoga AMPI bisa terus berjaya, hadir di tengah masyarakat, serta terus berbuat positif untuk bangsa dan negara,” imbuhnya.

Perayaan HUT Ke-48 AMPI diawali dengan pemotongan tumpeng lalu dilanjutkan dengan aksi sosial berupa pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi simbol bahwa AMPI ingin hadir bukan hanya dalam forum formal, tetapi juga melalui aksi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga di sekitar Kantor DPP Partai Golkar," katanya.

Di sisi lain, Jerry mengingatkan kepada organisasi agar melakukan regenerasi pemimpin. Sehingga bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat.

"AMPI memiliki posisi strategis melakukan rekrutmen anak-anak muda untuk aktif di politik terutama di Partai Golkar yang menjadi afiliasi politik AMPI" jelasnya.

Untuk itu, AMPI lanjut Jerry, akan bergerak lebih awal menyambut Pemilu 2029, dengan strategi utama menggaet pemilih muda. "AMPI harus mampu menjadi lokomotif gerakan pemuda nasionalis yang progresif, inklusif, dan melahirkan pemimpin masa depan bangsa," ujarnya.

Dalam acara perayaan HUT Ke-48 AMPI, Jerry didampingi Sekjen DPP AMPI Robi A Marpaung dan para Wakil Ketua Umum DPP AMPI diantaranya, Ravindra Airlangga, Arief Rosyid Hasan, Wa Ode Rabia, Rina Fitri dan Steven Risakotta serta pengurus DPP AMPI lainnya.