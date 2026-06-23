Kerja Nyata untuk Rakyat, Jokowi Yakin PSI Masuk Parlemen di Pemilu 2029

JawaPos.com - Presiden Ketujuh Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yakin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk ke parlemen pada Pemilu 2029. Tapi, ada syaratnya.

Dia mensyarakatkan bahwa untuk mencapai masuk ke parlemen itu ada kerja keras yang harus dilakoni kader partai berlambang gajah. Yakni, seluruh kader melakukan kerja nyata untuk rakyat.

"Struktur itu penting sekali bagi sebuah organisasi. Apabila kita punya mesin politik sampai ke tingkat desa, artinya apa? Artinya kita memiliki mesin dengan CC yang gede. Artinya kita memiliki struktur partai yang memiliki kekuatan yang besar Ini yang perlu saya apresiasi," kata Jokowi di Tulang Bawang, Lampung, Jumat (26/6).

Kehadiran mantan gubernur DKI Jakarta itu di Tulang Bawang yakni menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Tulang Bawang, Lampung, pada Jumat (26/6). Dia sengaja datang ke Lampung karena kecintaan pada provinsi paling ujung bawah Pulau Sumatera itu.

Mantan wali kota Solo itu mengapresiasi kerja keras Ketum PSI Kaesang Pangarep beserta jajaran DPP, DPW, DPD dan DPC atas terselenggaranya Rakorda di Lampung. Terutama DPD Tulang Bawang yang telah menyelesaikan struktur hingga tingkat desa.

Namun, Jokowi mengingatkan, struktur partai harus hidup dan bekerja. Jangan sampai hanya ada kader tanpa kerja nyata untuk rakyat. "Misalnya ada tetangganya yang kematian, datang takziah. Ada tetangganya yang kawinan, datang mengucapkan ikut bahagia. Ada persaudaraan yang agak jauh, sakit kalau perlu diantar ke rumah sakit. Tindakan-tindakan seperti itulah yang akan memberikan nama baik kepada PSI," jelasnya.

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"PSI itu selalu mengawal dan mendampingi rakyat pada saat sulit pada saat kesusahan," tambah Jokowi.

Dengan kerja nyata untuk rakyat, Jokowi yakin PSI akan masuk ke Parlemen pada Pemilu 2029 mendatang. "Saya yakin apabila ini kita lakukan bersama-sama dari tingkat DPP, DPW, DPD. DPC sampai DPRt kita bekerja bersama-sama, saya yakin nanti tahun 2029 PSI, kalau persoalan masuk parlemen itu, saya tidak mendahului saya berani memastikan pasti masuk parlemen," tegasnya.