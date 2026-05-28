Profil Tania Widjaya, Pilot Perempuan yang Terbangkan Presiden Prabowo ke Prancis

JawaPos.com – Nama Tania Widjaya tengah menjadi sorotan publik usai dipercaya menerbangkan pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan ke Prancis pada 26 Mei 2026.

Pemilik nama lengkap Tania Artawidjaya itu lahir di Jakarta pada 6 Oktober 1994. Ia diketahui memiliki tiga saudara kandung. Selain aktif sebagai pilot komersial berpangkat First Officer di Garuda Indonesia, Tania juga memiliki jiwa entrepreneur.

Pada 2020, di tengah masa pandemi Covid-19, Tania mendirikan perusahaan bernama PT Kreativitas Karya Indonesia dan menjabat sebagai founder sekaligus CEO.

Di luar profesinya sebagai pilot dan pebisnis, Tania juga dikenal aktif di media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, ia kerap membagikan aktivitas di kokpit, perjalanan penerbangan internasional, hingga momen liburan. Akunnya kini memiliki lebih dari 128 ribu pengikut.

Di usia 31 tahun, Tania menjadi pilot perempuan pertama Garuda Indonesia yang menerbangkan Presiden RI dalam penerbangan internasional. Kepercayaan itu menambah daftar panjang prestasi perempuan kelahiran Jakarta tersebut di industri aviasi.

Hal ini terungkap dari potret Tania di salah satu unggahan Instagram Presiden Prabowo Subianto. Dalam foto tersebut terlihat Tania yang mengenakan seragam pilot lengkap sedang bersalaman dengan Presiden Prabowo di depan pintu masuk pesawat kepresidenan.

Sebelum menjadi perhatian publik karena penerbangan kepresidenan, Tania sudah dikenal sebagai salah satu pilot andalan maskapai untuk armada Boeing 777. Pesawat berbadan lebar itu biasa digunakan untuk rute internasional jarak jauh hingga misi khusus kenegaraan.