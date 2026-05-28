Profil Tania Widjaya, Pilot Perempuan yang Terbangkan Presiden Prabowo ke Prancis

Potret Presiden Prabowo Subianto saat menyakami kru pesawat kepresidenan, salah satunya Tania Widjaya. (Instagram @taniawidjaya)
JawaPos.com – Nama Tania Widjaya tengah menjadi sorotan publik usai dipercaya menerbangkan pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan ke Prancis pada 26 Mei 2026.
Pemilik nama lengkap Tania Artawidjaya itu lahir di Jakarta pada 6 Oktober 1994. Ia diketahui memiliki tiga saudara kandung. Selain aktif sebagai pilot komersial berpangkat First Officer di Garuda Indonesia, Tania juga memiliki jiwa entrepreneur.
Pada 2020, di tengah masa pandemi Covid-19, Tania mendirikan perusahaan bernama PT Kreativitas Karya Indonesia dan menjabat sebagai founder sekaligus CEO.
Di luar profesinya sebagai pilot dan pebisnis, Tania juga dikenal aktif di media sosial. Melalui akun Instagram pribadinya, ia kerap membagikan aktivitas di kokpit, perjalanan penerbangan internasional, hingga momen liburan. Akunnya kini memiliki lebih dari 128 ribu pengikut.
Di usia 31 tahun, Tania menjadi pilot perempuan pertama Garuda Indonesia yang menerbangkan Presiden RI dalam penerbangan internasional. Kepercayaan itu menambah daftar panjang prestasi perempuan kelahiran Jakarta tersebut di industri aviasi.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat, 29 Mei 2026: Leo Bersinar Terang, Karier Akan Melonjak dan Membuktikan Kemampuan!
Hal ini terungkap dari potret Tania di salah satu unggahan Instagram Presiden Prabowo Subianto. Dalam foto tersebut terlihat Tania yang mengenakan seragam pilot lengkap sedang bersalaman dengan Presiden Prabowo di depan pintu masuk pesawat kepresidenan.
Sebelum menjadi perhatian publik karena penerbangan kepresidenan, Tania sudah dikenal sebagai salah satu pilot andalan maskapai untuk armada Boeing 777. Pesawat berbadan lebar itu biasa digunakan untuk rute internasional jarak jauh hingga misi khusus kenegaraan.
Karier Tania di dunia penerbangan terbilang moncer. Pada usia 29 tahun, ia disebut sebagai pilot perempuan Boeing 777 termuda di dunia. Tidak hanya itu, kini ia juga dipercaya menjadi instruktur perempuan termuda untuk tipe pesawat tersebut.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat