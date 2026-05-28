Pengamat Nilai Safari Jokowi ke Sejumlah Daerah untuk Amankan Posisi PSI dan Gibran

JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan safari ke sejumlah daerah di Indonesia dalam waktu dekat. Langkah tersebut dinilai memiliki tujuan politik, terutama untuk memperkuat posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai agenda kunjungan Jokowi ke berbagai daerah bukan semata untuk menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, langkah itu juga menjadi bagian dari konsolidasi politik guna memperkuat dukungan terhadap PSI menjelang kontestasi politik 2029.

"Apapun judulnya, Jokowi identik dengan PSI, dan PSI sudah jadikan Jokowi sebagai imam besar mereka. Jokowi mengatakan blusukan ke daerah akan ditemani PSI, itu sangat jelas kodenya. Bahkan di beberapa kali acara PSI, Jokowi mengatakan akan total turun menangkan PSI," kata Adi Prayitno kepada JawaPos.com, Kamis (28/5).

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu juga berpandangan bahwa langkah Jokowi tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi PSI agar lolos ke parlemen pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029.

Menurutnya, agenda tersebut turut berkaitan dengan upaya menjaga posisi politik putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.

"Karena apapun, jika konsolidasi politik ini sukses dilakukan Jokowi maka yang dapat faedah salah satunya Gibran, selain PSI tentu saja," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus, mengungkapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia. Agenda tersebut dijadwalkan dimulai dari Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Jawa Barat (Jabar).