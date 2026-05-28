Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 28 Mei 2026 | 15.09 WIB

Jokowi Siap Berkeliling Indonesia Demi PSI, Dimulai dari Lampung-NTT

Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Salman Toyibi/ Jawa Pos) - Image

Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia. Agenda tersebut dijadwalkan dimulai dari Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Jawa Barat (Jabar).

"Sudah disampaikan beliau, Lampung, NTT, Jabar," kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus, Kamis (28/5).

Bestari menjelaskan, kunjungan Jokowi tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat di berbagai daerah.

Selain itu, Jokowi juga direncanakan bertemu dengan sejumlah pengurus PSI pada wilayah yang akan dikunjungi.

"Insya Allah akan kunjungi juga struktur PSI di wilayah. Ada disebutkan beliau juga relawan," tegasnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan kesiapan untuk melakukan perjalanan ke sejumlah daerah setelah kondisi kesehatannya membaik. Pernyataan itu disampaikan saat berada di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (24/5).

Ia mengaku, banyak undangan dari masyarakat di berbagai daerah yang ingin dirinya hadir secara langsung. Karena itu, ia berencana memenuhi undangan tersebut dalam waktu dekat.

"Ya, ini kan saya banyak undangan, undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat, ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Minta Jokowi Jadi Saksi Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Leonardi Utus Tim Kuasa Hukum Kirim Surat ke Solo - Image
Kasuistika

Minta Jokowi Jadi Saksi Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Leonardi Utus Tim Kuasa Hukum Kirim Surat ke Solo

Selasa, 26 Mei 2026 | 18.55 WIB

Jokowi akan Tunjukkan Ijazah Asli dari SD hingga Lulus UGM! - Image
Nasional

Jokowi akan Tunjukkan Ijazah Asli dari SD hingga Lulus UGM!

Selasa, 26 Mei 2026 | 00.46 WIB

Hubungan Jokowi-JK Memanas Akibat Isu Dugaan Ijazah Palsu, Berpengaruh ke PSI? - Image
Politik

Hubungan Jokowi-JK Memanas Akibat Isu Dugaan Ijazah Palsu, Berpengaruh ke PSI?

Minggu, 17 Mei 2026 | 18.34 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore