Jokowi Siap Berkeliling Indonesia Demi PSI, Dimulai dari Lampung-NTT

Ilustrasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia. Agenda tersebut dijadwalkan dimulai dari Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Jawa Barat (Jabar).
"Sudah disampaikan beliau, Lampung, NTT, Jabar," kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus, Kamis (28/5).
Bestari menjelaskan, kunjungan Jokowi tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat di berbagai daerah.
Selain itu, Jokowi juga direncanakan bertemu dengan sejumlah pengurus PSI pada wilayah yang akan dikunjungi.
"Insya Allah akan kunjungi juga struktur PSI di wilayah. Ada disebutkan beliau juga relawan," tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan kesiapan untuk melakukan perjalanan ke sejumlah daerah setelah kondisi kesehatannya membaik. Pernyataan itu disampaikan saat berada di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (24/5).
Ia mengaku, banyak undangan dari masyarakat di berbagai daerah yang ingin dirinya hadir secara langsung. Karena itu, ia berencana memenuhi undangan tersebut dalam waktu dekat.
"Ya, ini kan saya banyak undangan, undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat, ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada," pungkasnya.
