Minta Jokowi Jadi Saksi Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Leonardi Utus Tim Kuasa Hukum Kirim Surat ke Solo

JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi mengutus tim kuasa hukum ke Solo. Dia meminta timnya mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi saksi mahkota dalam persidangan kasus tersebut.

Sampai saat ini, Leonardi sebagai mantan kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan masih menjalani sidang di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Bersama 2 orang lainnya, purnawirawan TNI AL itu didakwa bersama-sama mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan nilai mencapai USD 21 juta atau lebih dari Rp 306 miliar.

”Kami mengajukan undangan permohonan sebagai saksi di persidangan koneksitas Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Kami juga menyampaikan kronologis kenapa beliau kami surati datang ke sini,” kata Rinto Maha, kuasa hukum Leonardi, dikutip Selasa (26/5).

Selain Jokowi yang bertugas sebagai presiden saat pengadaan tersebut berlangsung, Leonardi juga memohon kehadiran Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai menteri pertahanan (menhan). Menurut Rinto Maha, pihaknya sudah bersurat kepada ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menghadirkan kedua saksi tersebut.

”Kami juga sudah melakukan penyuratan ke ketua pengadilan untuk menghadirkan saksi Joko Widodo dan Ryamizard Ryacudu,” ujarnya.

Berdasar informasi yang diterima oleh awak media, Rinto Maha datang langsung ke Solo pada Senin (25/5). Namun, dia tidak berhasil bertemu dengan Jokowi. Sehingga surat untuk Jokowi dititipkan kepada Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bertugas di kediaman mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Menurut Rinto Maha, kliennya mengirimi Jokowi surat bukan tanpa alasan. Menurut dia, kehadiran Jokowi dalam persidangan sangat penting bagi kliennya. Menurut dia, Jokowi adalah presiden yang menginstruksikan kepada menhan untuk menyelamatkan slot orbit 123 derajat Bujur Timur dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada awal Desember 2015.

”Dalam arahan tersebut laksanakan dan selamatkan. Kami punya dokumennya,” ucap Rinto.