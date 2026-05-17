Hubungan Jokowi-JK Memanas Akibat Isu Dugaan Ijazah Palsu, Berpengaruh ke PSI?

JawaPos.com – Pengamat politik sekaligus Guru Besar London School of Public Relations (LSPR), Lely Arrianie, menilai fenomena 'JK Effect' dapat menjadi ujian serius bagi masa depan politik trah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), termasuk bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Lely, polemik yang muncul setelah pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terkait isu ijazah Jokowi memperluas tekanan politik terhadap lingkaran kekuasaan Jokowi.

“Peristiwa dengan Pak JK ini adalah batu ujian yang menurut saya justru lebih luas daripada sekadar anekdot-anekdot politik picisan yang dibangun selama ini tentang keberadaan Pak Jokowi,” kata Lely dalam diskusi publik Obor Rakyat Reborn bertajuk 'JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/5).

Ia juga menilai, PSI akan menghadapi tantangan besar untuk bangkit menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, strategi branding PSI sebagai 'partainya Jokowi' pada Pemilu 2024 dinilai belum mampu mendongkrak elektabilitas partai tersebut.

“Ketika PSI mengklaim diri sebagai partai Jokowi, ternyata tidak menang. Artinya, tidak ada branding nama Pak Jokowi di sana yang bisa dilihat oleh pemilih,” tuturnya.

Selain itu, Lely menyoroti perilaku sejumlah relawan dan elite politik di sekitar Jokowi yang dinilai berpotensi memengaruhi citra politik mantan kepala negara tersebut.

“Kelakuan-kelakuan politiknya inilah yang bisa membuat Pak Jokowi itu bersinar atau tenggelam,” tuturnya.