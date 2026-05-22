Legislator Golkar Dukung Kelanjutan PSN Wanam sebagai Upaya Ketahanan Pangan Nasional

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate) berupa pencetakan sawah baru seluas satu juta hektare di Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, merupakan langkah penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

Pernyataan itu disampaikan Panggah di tengah munculnya film Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan, karena dinilai menyerang program ketahanan pangan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

"Cetak sawah baru ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang, untuk antisipasi kebutuhan pangan yang meningkat, dan menghindari ketergantungan pangan dari negara lain," kata Panggah kepada wartawan, Jumat (21/5).

Legislator Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, upaya mencapai kedaulatan pangan juga perlu dilakukan melalui optimalisasi lahan yang sudah tersedia, khususnya untuk target jangka pendek dan menengah.

"Selain itu untuk capaian ketahanan pangan dalam jangka pendek dan menengah secara simultan juga dengan mengoptimalkan lahan yang ada," jelasnya.

Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale tersebut menggambarkan perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan tanah leluhur dan hutan adat dari ancaman proyek pembangunan berskala besar.

Namun, lokasi hutan dan lahan yang ditampilkan dalam film disebut bukan bagian dari PSN maupun kawasan Wanam yang menjadi lokasi program cetak sawah satu juta hektare.

Pernyataan senada disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Ia menilai film Pesta Babi dapat menimbulkan persoalan apabila digunakan untuk kepentingan di luar karya seni.