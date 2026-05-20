Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Rabu, 20 Mei 2026 | 18.17 WIB

Film Dokumenter Pesta Babi Kritisi PSN di Papua, Jenderal Maruli: Duitnya Dari Mana?

KSAD Maruli Simanjuntak.(Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan dana pembuatan film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme Di Zaman Kita. Menurut dia, film yang menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua itu tidak mungkin dibuat tanpa biaya.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada awak media usai Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi I DPR pada Selasa (19/5), Jenderal Maruli menyampaikan bahwa pembuat film tersebut bisa datang langsung ke Papua, terbang ke berbagai lokasi. Menurut dia, semua itu tidak mungkin dilakukan tanpa dana.

”Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video (film dokumenter Pesta Babi), bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana,” ungkap orang nomor satu di TNI AD tersebut.

”Itu coba-coba aja, ya kan. Sampai datang ke sana (Papua), bikin video. Terbang sini, terbang sana, orang berduit lah,” lanjut Maruli.

Menurut mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu, pemerintah bersama instansi terkait lainnya memang memiliki berbagai program. Dia memastikan, semua itu bukan untuk kepentingan TNI semata, melainkan untuk mempersiapkan cadangan yang dibutuhkan oleh negara.

”Orang mempunyai pendapat silakan aja. Tapi, saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kami mempekerjakan begitu kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara,” tegasnya.

Maruli memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik. Menurut dia, tidak ada yang tersakiti atas pelaksanaan program tersebut. Sebaliknya, dia menyebutkan banyak masyarakat yang merasa terbantu. Sebab, ada fasilitas-fasilitas baru untuk masyarakat. Misalnya akses terhadap air bersih.

”Kalau dilihat mungkin teman-teman belum pernah lihat ke sana, itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih,,” ucap dia.

Maruli menegaskan bahwa TNI hadir di Papua untuk membantu masyarakat. Termasuk yang selama ini tinggal di daerah-daerah terpencil. Para prajurit TNI masuk ke daerah tersebut untuk memberikan bantuan kesehatan, mengajar, hingga turut mengawal pembangunan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Yusril Bilang Pemerintah Tak Pernah Instruksikan untuk Bubarkan Nobar Pesta Babi - Image
Nasional

Yusril Bilang Pemerintah Tak Pernah Instruksikan untuk Bubarkan Nobar Pesta Babi

Selasa, 19 Mei 2026 | 23.25 WIB

Pesan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Peringatan HUT ke-80 Persit KCK - Image
Hankam

Pesan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam Peringatan HUT ke-80 Persit KCK

Sabtu, 9 Mei 2026 | 06.47 WIB

Antarkan Jenazah 3 Prajurit TNI dari Bandara Soekarno-Hatta, KSAD: Mereka Putra-Putra Terbaik Kami - Image
Nasional

Antarkan Jenazah 3 Prajurit TNI dari Bandara Soekarno-Hatta, KSAD: Mereka Putra-Putra Terbaik Kami

Minggu, 5 April 2026 | 03.14 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore