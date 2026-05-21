Peneliti Sebut PSN Wanam di Papua Selatan Harus Dilanjutkan

JawaPos.com - Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menekankan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan, harus dilanjutkan.

“Tentu harus tetap dilanjutkan. Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” katanya dikutip Antara, Rabu (21/5).

Kata dia, program itu sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan, dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam.

Dia menegaskan, proyek lumbung pangan di Wanam bakal dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Kata dia, di masa jangka pendek atau jangka menengah ini, belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan tersebut.

"Tapi di masa jangka panjang, di masa depan tentu akan memiliki nilai strategis program tersebut. Karena itu harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah," harapnya.

PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100 persen. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Salah seorang warga Tarsan Balagaize mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Ia menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur.

“Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat, berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” katanya.