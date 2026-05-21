Kemendagri Optimistis Koperasi Desa Merah Putih Perkuat Prekonomian Masyarakat Desa

JawaPos.com - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menegaskan kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan Peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Republik Indonesia di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.

“Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian desa. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata La Ode Ahmad, Kamis (21/5).

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.

"Keberadaan koperasi tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi desa melalui penyerapan hasil produksi masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, serta penguatan akses layanan ekonomi bagi masyarakat desa," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan hanya pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.