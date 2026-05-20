Ketat! Lihat dari Dekat Proses Seleksi Pegawai Kopdes Merah Putih dan KNMP di Gelora Bung Tomo Surabaya

JawaPos.com - Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) penuh oleh peserta seleksi pegawai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada Rabu (20/5). Mengenakan pakaian putih hitam, sebanyak 12.491 peserta bersaing ketat untuk memperebutkan posisi di Kopdes Merah Putih.

Khusus di Surabaya, pelaksanaan seleksi dipusatkan di wilayah Kodam V/Brawijaya. Belasan ribu peserta harus melalui tahapan Mental Ideologi (MI) tertulis yang berlangsung Gelora Bung Tomo. Setelah itu, mereka akan melalui pemeriksaan kesehatan dan wawancara mulai 21-31 Mei 2026.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI Tri Budi Utomo datang langsung ke Surabaya untuk melihat dari dekat proses seleksi tersebut. Dia datang sebagai ketua pelaksana unsur Kemhan dalam Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan Sumber Daya Manusia SDM Kopdes Merah Putih.

”Seleksi ini dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kami ingin memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama melalui mekanisme seleksi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Letjen Tri dalam keterangan resminya.

Menurut jenderal bintang tiga TNI AD tersebut, peninjauan seleksi pegawai Kopdes Merah Putih itu dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian seleksi nasional berjalan dengan baik. Seleksi tersebut merupakan tahap lanjutan rekrutmen nasional setelah para peserta mengikuti Tes Potensi Kognitif dan Kompetensi.

”Dari total peserta yang mengikuti tahapan awal seleksi, sebanyak 101.158 peserta dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan berikutnya guna memperebutkan 35.476 posisi jabatan yang tersedia secara nasional,” terang dia.

Dalam kesempatan tersebut, Tri menegaskan bahwa jajaran Kemhan yang tergabung dalam Panselnas berkomitmen menjaga integritas serta kualitas pelaksanaan seleksi agar mampu menghasilkan sumber daya manusia terbaik bagi KDKMP (Kopdes Merah Putih) maupun KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih).

Diakui oleh Tri, antusiasme generasi muda dan para sarjana terbaik di Jatim untuk mengikuti proses seleksi tersebut sangat tinggi. Itu tampak dari Gelora Bung Tomo yang penuh oleh peserta seleksi. Menurut dia, banyak peserta berasal dari perguruan tinggi unggulan seperti Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Jember.

Tri menilai, itu menunjukkan bahwa program KDKMP dan KNMP mendapat perhatian dan kepercayaan dari kalangan akademisi muda sebagai wadah pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kesempatan yang sama dia menekankan pentingnya integritas seluruh panitia dan pelaksana di lapangan agar proses seleksi berjalan tertib, lancar, dan bebas dari praktik-praktik terlarang.